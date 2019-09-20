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20.09.2019
ЦАМТО

Теплоход "Вячеслав Анисимов" доставил материалы для строительства военной базы Северного флота в поселке Тикси

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Тимур Иванов
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 19 сентября. Действующий в интересах СФ теплоход "Вячеслав Анисимов" доставил из Архангельска в бухту Тикси моря Лаптевых более 1000 т продовольствия, вещевого имущества, а также военной, специальной техники и материалов для военной базы СФ, строящейся в поселке Тикси.

Судно полностью разгружено и в ближайшее время ляжет на обратный курс.

Ранее теплоход "Вячеслав Анисимов" доставил более 179 т продовольствия на базу Северного флота "Арктический трилистник", расположенную на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, на остров Средний архипелага Северная Земля и на остров Котельный архипелага Новосибирские острова, где несут вахту военнослужащие Северного флота.

Военный городок Тикси на побережье Якутии был заложен в прошлом году. Строительство первоочередных объектов, необходимых для размещения военнослужащих и выполнения ими поставленных задач, завершено. На территории военного городка будет действовать управление и части обеспечения нового соединения противовоздушной обороны Северного флота в Арктике, сообщает пресс-служба СФ.

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Проекты
Арктика
СФ
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