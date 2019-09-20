Путин потребовал от кабмина исправить ошибки в организации импортозамещения в ОПК

Российский лидер также считает недостаточными темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин нашел ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.

"В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа", - заявил глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.

"С учетом комплектности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота такие сбои должны быть оперативно устранены", - потребовал Путин. Он поручил "правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе - находящейся на стадии проектирования".

Помимо этого, Путин считает необходимым обсудить системные меры по решению проблемы с закредитованностью предприятий ОПК. "С 2015 года действует оперативный штаб, который ведет мониторинг и контроль финансового состояния предприятий ОПК. Полученные данные показывают, что возникающие проблемы во многом связаны с большим объемом кредитного портфеля. Закредитованностью, проще сказать",- отметил Путин.

По его словам, эта тема не раз обсуждалась."Определили, что нехватка средств обусловлена целым рядом причин. Среди них - незагрузка мощностей при снижении объемов заказов, а также необходимость финансирования опытно-конструкторских работ, затраты по которым не учтены в плановых документах ", - заявил президент. Путин отметил, что хотел бы вновь обсудить эту проблему и услышать конкретные предложения, как системно изменить ситуацию и укрепить финансовое положение предприятий.

Темпы выпуска гражданской продукции

Путин также не доволен темпами выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. "Доля гражданской продукции в 2018 году в ОПК составила почти 21%. Вроде бы, неплохо. Но, знаете, темп все-таки недостаточный", - указал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.

При этом российский лидер также отметил, что процесс импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе идет, удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений.

"Программа импортозамещения началась пять лет назад, и за это время действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае по ряду значимых направлений", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии. Путин отметил, что "существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружений, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ, скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-124".

"Всего в соответствии с планом-графиком импортозамещения обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружений и техники", - подчеркнул президент.