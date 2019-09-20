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20.09.2019
Интерфакс-АВН

"Росгосстрах" выиграл конкурс на страхование пуска "Протона-М" с двумя телекоммуникационными спутниками на 2,1 млрд руб

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС, архив

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Компания "Росгосстрах" стала победителем конкурса Центра имени Хруничева на страхование на 2,1 млрд рублей запуска ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи Eutelsat 5WB и американским аппаратом MEV-1, следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно документации тендера, ПАО СК "Росгосстрах" стала единственной компанией, подавшей заявку на участие в конкурсе.

Страховая сумма составит 2,146 млрд рублей. Сумма стоимости контракта, предложенная "Росгосстрахом" составляет 281,1 млн рублей, в то время как Центр им. Хруничева указывал максимальную стоимость в размере 298,6 млн рублей.

По договору страхования покрываются риски полной гибели имущества по причине любого происшествия, случившегося во время страхового периода.

Ракета будет запущена с космодрома Байконур 30 сентября.

Оба космических аппарата были построены компанией Northrop Grumman Innovation Systems. Спутник Eutelsat 5 West B заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.

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Страны
Алжир
Италия
Россия
США
Франция
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Northrop Grumman
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Байконур
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