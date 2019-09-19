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19.09.2019
ЦАМТО

Ангела Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду

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Канцлер Германии Ангела Меркель выступает на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Andreas Gebert

ЦАМТО, 18 сентября. Сейчас нет предпосылок для снятия эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 17 сентября на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В настоящее время я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы правительство изменило свою позицию", – сказала А.Меркель, добавив, что "работа по политическому решению конфликта в Йемене крайне необходима".

Как напоминает агентство, Германия в октябре 2018 года ввела полное эмбарго на экспорт оружия Саудовской Аравии, что распространяется также на поставки комплектующих немецкого производства для совместных оружейных проектов с Великобританией, Францией и Испанией. Из-за позиции Берлина оказались заблокированы, в частности, поставки ракет класса "воздух-воздух" Meteor, которыми должны быть вооружены европейские истребители Eurofighter Typhoon, закупаемые Саудовской Аравией.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия не возобновит поставки вооружений в Саудовскую Аравию до тех пор, пока убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не будет полностью расследовано. В феврале 2019 года министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что вопрос о возобновлении Германией поставок вооружений в Саудовскую Аравию связан с решением конфликта в Йемене. В конце марта было принято решение о продлении эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию до 30 сентября, передает "РИА Новости".

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Страны
Великобритания
Германия
Испания
Йемен
Саудовская Аравия
Франция
Продукция
EF-2000
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