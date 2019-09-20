Германия продлила эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию

ЦАМТО, 19 сентября. Правительство Германии продлило эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию еще на полгода – до 31 марта 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Focus со ссылкой на представителя Кабмина.

Как напоминает агентство, Германия в октябре 2018 года ввела полное эмбарго на экспорт оружия Саудовской Аравии, что распространяется также на поставки комплектующих немецкого производства для совместных оружейных проектов с Великобританией, Францией и Испанией. Из-за позиции Берлина оказались заблокированы, в частности, поставки ракет "воздух-воздух" Meteor, которыми должны быть вооружены европейские истребители "Тайфун", закупаемые Саудовской Аравией.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия не возобновит поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не будет полностью расследовано. В феврале 2019 года министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что вопрос о возобновлении Германией поставок вооружений в Саудовскую Аравию связан с решением конфликта в Йемене. В конце марта было принято решение о продлении эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию до 30 сентября. Теперь эмбарго продлено еще на полгода, передает "РИА Новости".