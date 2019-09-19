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19.09.2019
Интерфакс-АВН

В украинской армии более 27 тыс. женщин, почти тысяча прошли войну в Донбассе - Генштаб

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ВСУ
ВС Украины.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

в 2008 г. женщин-военнослужащих было всего 1,8 тыс.

Киев. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - По данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в настоящее время в армии насчитывается 27 тыс. 74 женщины-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, 9 тыс. 916 женщин-военнослужащих ВСУ имеют статус участника боевых действий в Донбассе. Помимо этого, с 2014г 166 женщин-военнослужащих были отмечены государственными наградами, а погибли во время спецоперации шесть женщин, проходивших службу в украинской армии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Украина
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