На Су-57 проводят испытание новой версии системы связи с криптозащитой

Сообщается о проведении испытаний новейшей версии системы связи, навигации и опознавания на истребителе пятого поколения Су-57. Речь идёт о системе ОСНОД, которая отличается высокими параметрами криптозащиты и помехоустойчивости.

Источник изображения: topwar.ru

Информационное агентство ТАСС, ссылаясь на начальник НТЦ "Полёт" Алексея Ратнера, сообщает, что разработана полётная модификация ОСНОД именно под истребитель Су-57.

В частности, система использует помехоустойчивое кодирование с восстановлением данных. Противник лишается возможность перехвата информационного потока, который идёт от одного самолёта к другому или от самолёта к земле и обратно.

По словам Алексея Ратнера, система, проходящая испытания, является одной из наиболее помехозащищённых систем связи и навигации.

Напомним, что накануне в американском издании The National Interest вышел материал, в котором авторы объявили, что закупка Минобороны России самолётов Су-57 означает "подготовку к войне". По той же логике любую закупку военной техники, включая контракты на F-35, Пентагоном тоже нужно расценивать в качестве подготовки США к войне. На самом деле, репортёрам NI, видимо, не очень знакомо выражение "Хочешь мира, готовься к войне" - именно в таком ключе и существуют вооружённые силы в разных странах мира.