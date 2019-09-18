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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Столтенберг об атаках в Саудовской Аравии: любые перебои в поставках энергоносителей - предмет беспокойства НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.
Источник изображения: © AP Photo, Francisco Seco

Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Ираке, во вторник осудил нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии и указал на обеспокоенность всего Североатлантического альянса в связи с угрозами в сфере энергетики.

"Сегодня премьер-министр (Ирака Адиль - ИФ) Абдул-Махди и я также обсуждали ситуацию в сфере безопасности в регионе. Я осуждаю атаки против гражданских нефтяных объектов в Саудовской Аравии", - приводит пресс-служба НАТО слова генсека, сказанные во время выступления в Университете обороны и военных исследований Ирака в Багдаде.

"Любые перебои в глобальных поставках энергоносителей, несомненно, вызывают беспокойство у всех союзников по НАТО. Мы осторожно и с беспокойством следим за развитием событий", - отметил генсек.

Он также призвал все силы не допустить повторения подобных инцидентов.

В то же время Столтенберг не стал возлагать на кого-либо ответственность за случившееся.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены из Ирана или Ирака.

Затем во вторник CNN передал со ссылкой на источник, что американские и саудовские следователи "с очень большой степенью вероятности" определили: нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии было произведено с военной базы на территории Ирана, расположенной на границе с Ираком. При этом, по версии следователей, при атаке использовались крылатые ракеты.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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