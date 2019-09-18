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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Посол Пакистана в РФ: в Исламабаде ценят заинтересованность России в поддержании мира и стабильности в Южной Азии

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Отработка совместных действий по борьбе с терроризмом в ходе совместных российско-пакистанских учений. Архивное фото
Отработка совместных действий по борьбе с терроризмом в ходе совместных российско-пакистанских учений. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Исламской Республики Пакистан ценят заинтересованность Российской Федерации в поддержании мира и стабильности в Южной Азии, считают перспективными отношения двух стран в энергетике и оборонной отрасли, а также намерены укреплять сотрудничество во всех сферах, заявил посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

"Мы ценим заинтересованность России в поддержании мира и стабильности в Южной Азии. Пакистан и Россия тесно сотрудничают по вопросу примирения в Афганистане: к слову, пакистанские представители присутствовали на всех встречах Московского формата консультаций по Афганистану", - сказал Халилулла в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Мы также ценим тот факт, что после инцидента в Пулваме (случившегося 14 февраля 2019 года в Кашмире, когда погибли более 40 индийских правоохранителей - "Известия") Россия предложила стать площадкой для переговоров между Индией и Пакистаном, и ту конструктивную роль, которую Москва сыграла в деэскалации ситуации", - добавил посол.

При этом он напомнил, что "во время саммита лидеров ШОС в Бишкеке Имран Хан и президент России Владимир Путин тесно пообщались".

"Так что между нашими лидерами уже существует достаточное взаимопонимание. И на этой базе мы намерены и дальше углублять наши отношения и сотрудничество с Россией во всех сферах. С сентября прошлого года министры иностранных дел Пакистана и России встречались три раза, в том числе один раз в Москве, и пару раз общались по телефону, то есть консультации по различным важным вопросам проходят регулярно", - пояснил дипломат.

Также Халилулла сказал, что и Москва, и Исламабад "прекрасно понимают", что российско-пакистанские отношения в сфере энергетики "также очень перспективны".

"В 2015 году Пакистан и Россия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода "Север-Юг", предусматривающего возведение Россией 1100-километрового трубопровода Карачи-Лахор, и обе стороны полны решимости выполнить этот проект", - цитирует издание посла Пакистана.

Кроме того, по словам дипломата, которые приводит издание, вооруженные силы Исламской Республики рассматривают различные варианты приобретения военного оборудования, и по этим вопросам Пакистан "давно на связи с Россией, у которой одни из лучших вооружений в мире".

"Сотрудничество между Пакистаном и Россией в области обороны за последние годы значительно возросло. Оно включает обмен визитами на высоком уровне, закупку военного оборудования, совместные военные учения и визиты военных кораблей. Мы используем вертолеты серии "Ми" длительное время, недавно мы купили еще одну партию российских военных вертолетов", - уточнил Халилулла.

"Наши вооруженные силы давно присматриваются к различным российским военным платформам и ведут переговоры по своим каналам. И если сделки подписываются, все об этом тут же узнают", - добавил он.

При этом дипломат напомнил, что "Пакистан всегда подчеркивал необходимость диалога и решения давних споров, включая спор вокруг Джамму и Кашмира с Индией, в соответствии с резолюциями ООН и чаяниями кашмирского народа".

Касаясь темы борьбы с терроризмом в Южной Азии, посол отметил, что "терроризм - это глобальный феномен, но Пакистан пострадал от него больше, чем другие страны".

"Борьба с терроризмом обернулась для нас 70 тыс. жертв, а экономические потери превысили $120 млрд. Сейчас мы накопили достаточный опыт борьбы с этим злом и готовы поделиться им с другими странами", - сообщил Халилулла.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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