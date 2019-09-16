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16.09.2019
Интерфакс-АВН

Ракетные полки ПГРК "Тополь" приступили к несению боевого дежурства на полевых позициях в Кировской области

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МБР "Тополь"
МБР "Тополь".
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Ракетные полки ПГРК "Тополь" совершили марш, заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках командно-штабных учений в Кировской области, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На учениях стратегические ракетчики отработают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении.

В свою очередь противодиверсионные силы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов.

На данном учении отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

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