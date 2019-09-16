Вопрос из Китая: у СССР было 9 авианосцев, почему у России остался лишь один?

Советский флот, который по своей мощи шел после ВМС США, хотя и не уделял особого внимания развитию авианосцев, создал немалое их количество после Второй мировой войны. На момент распада СССР было построено или находилось на стапелях девять кораблей данного типа, а сегодня в России можно увидеть лишь один из них – "Кузнецова". Почему так произошло? Этим вопросом задается Sohu.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечает китайское издание, после распада Советского Союза семь из них достались России. Две единицы являлись вертолетоносцами класса "Москва" водоизмещением 15 тыс. тонн. Они служили с 1960-х годов и находились в изношенном состоянии. К тому же это были трудные для Москвы времена, поэтому вскоре корабли были выведены из эксплуатации.

Еще досталось четыре авианосца типа "Киев". Одноименный головной корабль и первый серийный "Минск" были выкуплены КНР и сегодня работают в парках развлечений в Тяньцзине и Наньтуне. Третий "Новороссийск" был за 13 млн. долл. передан в Южную Корея, которая, желая освоить данный вид вооружений, разобрала его по частям. Как отмечает Sohu, самым легендарным должен был стать "Баку" (переименованный в "Горшков"). После 10-летнего ремонта он был продан Индии за 2,9 млрд. долл.

Единственный оставшийся в России авианосец – "Кузнецов", "украденный" у Украины за день до распада СССР

- трактует издание.

Еще два из девяти авианосцев остались на украинском судостроительном заводе, так как еще не были построены. Из них готовый на 68% "Варяг" был перестроен Китаем в современный авианосец "Ляонин".

Он считается одним из лучших из этой девятке авианосцев!

- пишет Sohu, сожалея о том, что второй авианосец "Ульяновск" водоизмещением 80 тыс. тонн был разобран в США, будучи готовым на 40%.

Постройка девяти авианосцев стала свидетельством мощи бывшего советского флота […] В итоге остался лишь один. Остальные проданы или разобраны. Это говорит о том, что сегодняшняя Россия больше не является Советским Союзом в военном плане!

- резюмирует издание.