Войти
16.09.2019
Военное обозрение

Вопрос из Китая: у СССР было 9 авианосцев, почему у России остался лишь один?

439
0
0

Советский флот, который по своей мощи шел после ВМС США, хотя и не уделял особого внимания развитию авианосцев, создал немалое их количество после Второй мировой войны. На момент распада СССР было построено или находилось на стапелях девять кораблей данного типа, а сегодня в России можно увидеть лишь один из них – "Кузнецова". Почему так произошло? Этим вопросом задается Sohu.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечает китайское издание, после распада Советского Союза семь из них достались России. Две единицы являлись вертолетоносцами класса "Москва" водоизмещением 15 тыс. тонн. Они служили с 1960-х годов и находились в изношенном состоянии. К тому же это были трудные для Москвы времена, поэтому вскоре корабли были выведены из эксплуатации.

Еще досталось четыре авианосца типа "Киев". Одноименный головной корабль и первый серийный "Минск" были выкуплены КНР и сегодня работают в парках развлечений в Тяньцзине и Наньтуне. Третий "Новороссийск" был за 13 млн. долл. передан в Южную Корея, которая, желая освоить данный вид вооружений, разобрала его по частям. Как отмечает Sohu, самым легендарным должен был стать "Баку" (переименованный в "Горшков"). После 10-летнего ремонта он был продан Индии за 2,9 млрд. долл.

Единственный оставшийся в России авианосец – "Кузнецов", "украденный" у Украины за день до распада СССР

- трактует издание.

Еще два из девяти авианосцев остались на украинском судостроительном заводе, так как еще не были построены. Из них готовый на 68% "Варяг" был перестроен Китаем в современный авианосец "Ляонин".

Он считается одним из лучших из этой девятке авианосцев!

- пишет Sohu, сожалея о том, что второй авианосец "Ульяновск" водоизмещением 80 тыс. тонн был разобран в США, будучи готовым на 40%.

Постройка девяти авианосцев стала свидетельством мощи бывшего советского флота […] В итоге остался лишь один. Остальные проданы или разобраны. Это говорит о том, что сегодняшняя Россия больше не является Советским Союзом в военном плане!

- резюмирует издание.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Индия
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
ОБСЕ
Похожие новости
13.10.2016
Ремонт с перерывом на войну
07.12.2015
Российские авианосцы: будет ли у нас авианесущий флот?
04.02.2014
Невское ПКБ: российский авианосец может стоить до 250 млрд рублей
29.01.2014
Судостроение: неэффективно и убыточно
31.10.2012
От «Москвы» и «Ленинграда» до «Кузнецова»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52