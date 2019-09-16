В Зеленодольске заложен малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800

11 сентября 2019 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск) состоялась официальная церемония закладки для ВМФ России очередного серийного малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт"), получившего название "Тайфун" (заводской номер 805). Ранее название "Тайфун" уже присваивалось второму кораблю проекта 22800 (заводской номер 252), построенному на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", но в начале 2018 года он был переименован в "Советск", отражая хаос, царящий в имяобразовании кораблей в ВМФ России.

Закладная доска малого ракетного корабля "Тайфун" (заводской номер 805) проекта 22800, заложенного для ВМФ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 11.09.2019 (с) www.tatar-inform.ru

В церемонии закладки малого ракетного корабля (МРК) "Тайфун" (заводской номер 805) в Зеленодольске приняли участие Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, генеральный директор АО "Холдинговая компания "Ак Барс" Иван Егоров, генеральный директор АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов, генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" Александр Карпов.

Выступая на церемонии, Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что сегодня Военно-морской флот России находится на стадии своего активного развития. "Корабль этого проекта - пятый в серии и, безусловно, является уникальным. Наряду с развернутым серийным строительством малых ракетных кораблей, патрульных кораблей, противоминных кораблей ведется и серийное строительство кораблей крупного водоизмещения. Строящиеся классы кораблей малого и крупного водоизмещения позволяют нам иметь самодостаточные надводные силы. Немаловажно, что при строительстве малых ракетных кораблей проекта 22800 используется региональный подход - они строятся в Зеленодольске, Санкт-Петербурге и в Приморье. Это позволяет оснастить современными боевыми единицами все флоты в активном режиме" - заключил он.

Со стороны bmpd напомним, что МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Министерство обороны России законтрактовало к настоящему времени 18 МРК проекта 22800. Строительство первых семи МРК проекта 22800 осуществляется АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) по полученному контракту в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации о получении этой компанией статуса единственного поставщика по данному проекту.

Церемония закладки для ВМФ России двух первых малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ураган" (в 2018 году был переименован в "Мытищи", заводской номер 251) и "Тайфун" (весной 2018 года переменован в "Советск", заводской номер 252) состоялась на заводе "Пелла" 24 декабря 2015 года. Спуск на воду МРК "Ураган" был произведен 29 июля 2017 года. Контрактным сроком сдачи "Урагана" был обозначен 2017 год. Фактически корабль вышел на заводские ходовые испытания только 17 мая 2018 года и начал Государственые испытания 16 октября 2018 года. Корабль был введен в строй Балтийского флота под названием "Мытищи" 17 декабря 2018 года.

МРК "Тайфун" (заводской номер 252) был спущен на воду 24 ноября 2017 года и под названием "Советск" вышел на заводские ходовые испытания 20 мая 2019 года, сдача его флоту ожидается к концу года. Третий МРК "Шквал" (с 2018 года именуется "Одинцово", заводской номер 253) был заложен на заводе "Пелла" 29 июля 2016 года и спущен на воду 5 мая 2018 года. 24 декабря 2016 года на заводе "Пелла" был заложен четвертый МРК этого проекта "Буря" (заводской номер 257), спущенный на воду 23 октября 2018 года.

Поскольку завод "Пелла" выступает основным инвестором ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым), и в ноябре 2016 года получил часть мощностей последнего в аренду на срок до 31 декабря 2020 года, то соответственно, из семи МРК проекта 22800, заказанных "Пелле", три корабля должны быть построены на СЗ "Море" в тесной кооперации с "Пеллой", что привело к передаче постройки трех единиц в Феодосию. Первый МРК данного проекта "Шторм" (теперь именуется "Козельск", заводской номер 254) был заложен в Феодосии 10 мая 2016 года, второй "Охотск" (заводской номер 255) - заложен в Феодосии 17 марта 2017 года, и третий "Вихрь" (заводской номер 256) - был заложен 19 декабря 2017 года. Строящиеся в Феодосии МРК получили строительные номера с 254 по 256 "в ряду" строительных номеров этого проекта на "Пелле".

5 августа 2016 года контракт Министерства обороны России на постройку для ВМФ еще пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 получило АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". При этом Зеленодольский завод с конца 2014 года фактически получил под временное управление ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи (Крым). По неофициальным сведениям, головной зеленодольский МРК проекта 22800 "Циклон" (заводской номер 801) был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи еще 26 июля 2016 года. В настоящее время на заводе "Залив" также ведется постройка двух следующих МРК проекта 22800 "Аскольд" (заводской номер 802, заложен 18 ноября 2016 года) и "Амур" (заводской номер 803, заложен 30 июля 2017 года). Сроки сдачи данных трех кораблей - 2019-2020 годы, однако, видимо, они выдержаны не будут.

26 феыраля 2019 года в на Зеленодольском заводе был заложен МРК "Туча" (заводской номер 804), который, видимо, стал первым кораблем проекта 22800, который фактически строится в Зеленодольске. Теперь там заложен однотипный "Тайфун" (заводской номер 805). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими еомерами 804 и 805 является 2021 год.

22 августа 2018 года Министерство обороны России заключило контракты на постройку еще шести малых ракетных кораблей проекта 22800, которые предназначены для Тихоокеанского флота. Четыре из них будут построены на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля на АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год. Первые два МРК "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 с заводскими номерами 201 и 202 были заложены на АСЗ 1 июля 2019 года.

Серийное строительство МРК проекта 22800 тормозится из-за недостаточных темпов производства для них дизельных двигателей М507 на ПАО "Звезда".

Церемония закладки для ВМФ России малого ракетного корабля "Тайфун" (заводской номер 805) проекта 22800 на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Зеленодольск, 11.09.2019 (с) www.tatar-inform.ru

Церемония закладки для ВМФ России малого ракетного корабля "Тайфун" (заводской номер 805) проекта 22800 на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Зеленодольск, 11.09.2019 (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

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