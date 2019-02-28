Заложен малый ракетный корабль "Туча" проекта 22800

26 февраля 2019 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск) состоялась официальная церемония закладки для ВМФ России очередного серийного малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт"), получившего название "Туча" (заводской номер 804).

Закладная доска малого ракетного корабля "Туча" (заводской номер 804) проекта 22800, заложенного для ВМФ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 26.02.2019 (с) www.tatar-inform.ru

В торжественной церемонии закладки корабля принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода Александр Карпов, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алмаз Хусаинов, руководство судостроительной корпорации "Ак Барс", администрация г. Зеленодольска.

Как отметил в своем выступлении на церемонии начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, "закладка малого ракетного корабля, оснащенного комплексом высокоточного оружия, произведена в рамках развернутого серийного строительства малых ракетных кораблей проекта 22800, обладающих возможностями действовать в составе группировок сил ВМФ в морской зоне. Запланировано в ходе серийного строительства построить около 18 таких кораблей. Однако рассматривается возможность продолжения серии. Строительство кораблей этого проекта будет вестись, как здесь, в Республике Татарстан, так и на предприятиях Северо-Запада России и Дальнего Востока. Наряду со строительством малых ракетных кораблей, для ВМФ России в ближнесрочной перспективе будет развернуто строительство надводных кораблей более крупного водоизмещения".

По словам контр-адмирала Владимира Тряпичникова, "ВМФ России продолжит ремонт и модернизацию кораблей крупного водоизмещения, находящихся в составе Военно-Морского Флота. Эта работа проводится и позволит поддерживать потенциал надводной составляющей ВМФ на требуемом уровне".

"Применяемые новейшие отечественные технологии при строительстве малых ракетных кораблей проекта 22800 позволяют пополнить состав флота в высокой степени эффективными кораблями, способными выполнять широкий круг задач. Экипажи для кораблей проекта 22800 проходят обучение в Объединенном учебном центре ВМФ по специальным программам, позволяющим подготовить личный состав к грамотной и профессиональной эксплуатации новой техники и вооружения, которым оснащены кораблей этого проекта", - отметил контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Со стороны bmpd напомним, что малый ракетный корабль (МРК) проект 22800 (шифр "Каракурт") разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", строительство которых ограничено 12 единицами. Министерство обороны России законтрактовало к настоящему времени 18 МРК проекта 22800. Строительство первых семи МРК проекта 22800 осуществляется заводом "Пелла" по полученному контракту в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации о получении этой компанией статуса единственного поставщика по данному проекту.

Церемония закладки для ВМФ России двух первых малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ураган" (в 2018 году был переименован в "Мытищи", заводской номер 251) и "Тайфун" (теперь именуется "Советск", заводской номер 252) состоялась на заводе "Пелла" 24 декабря 2015 года. Спуск на воду МРК "Ураган" был произведен 29 июля 2017 года. Контрактным сроком сдачи "Урагана" был обозначен 2017 год. Фактически корабль вышел на заводские ходовые испытания только 17 мая 2018 года и начал Государственые испытания 16 октября 2018 года. Корабль был введен в строй Балтийского флота под названием "Мытищи" 17 декабря 2018 года.

МРК "Тайфун" ("Советск") был спущен на воду 24 ноября 2017 года. Третий МРК "Шквал" (теперь именуется "Одинцово", по последним данным, возможно, переименован в "Меркурий", заводской номер 253) был заложен на заводе "Пелла" 29 июля 2016 года и спущен на воду 5 мая 2018 года. 24 декабря 2016 года на заводе "Пелла" был заложен четвертый МРК этого проекта"Буря" (заводской номер 257), спущенный на воду 23 октября 2018 года.

Поскольку завод "Пелла" выступает основным инвестором ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым), и в ноябре 2016 года получил часть мощностей последнего в аренду на срок до 31 декабря 2020 года, то соответственно, из семи МРК проекта 22800, заказанных "Пелле", три корабля должны быть построены на СЗ "Море" в тесной кооперации с "Пеллой", что привело к передаче постройки трех единиц в Феодосию. Первый МРК данного проекта "Шторм" (теперь именуется "Козельск", заводской номер 254) был заложен в Феодосии 10 мая 2016 года, второй "Охотск" (заводской номер 255) - заложен в Феодосии 17 марта 2017 года, и третий "Вихрь" (заводской номер 256) - был заложен 19 декабря 2017 года. Строящиеся в Феодосии МРК получили строительные номера с 254 по 256 "в ряду" строительных номеров этого проекта на "Пелле".

5 августа 2016 года контракт Министерства обороны России на постройку для ВМФ еще пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 получило АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск). При этом Зеленодольский завод с конца 2014 года фактически получил под временное управление ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи (Крым). По неофициальным сведениям, головной зеленодольский МРК проекта 22800, получивший название "Циклон" (заводской номер 801), был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 26 июля 2016 года. В настоящее время на заводе "Залив" также ведется постройка двух следующих МРК проекта 22800 с заводскими номерами 802 (предположительное название "Муссон", заложен 18 ноября 2016 года) и 803 (предположительное название "Пассат", был заложен 30 июля 2017 года).

Заложенный теперь МРК "Туча" (заводской номер 804) стал четвертым кораблем проекта 22800 по контракту Зеленодольского завода, и, видимо, станет первым, который будет фактически строиться в Зеленодольске.

22 августа 2018 года Министерство обороны России заключило контракты на постройку еще шести малых ракетных кораблей проекта 22800, которые предназначены для Тихоокеанского флота. Четыре из них будут построены на АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля на АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год. По неофициальной информации, головной дальневосточный МРК проекта 22800, возможно, получит название "Аскольд" (причем, видимо, не в честь легендарного персонажа или крейсера, а в честь острова).

Серийное строительство МРК проекта 22800 тормозится из-за недостаточных темпов производства для них дизельных двигателей М507 на ПАО "Звезда".

Церемония закладки для ВМФ России малого ракетного корабля "Туча" (заводской номер 804) проекта 22800 на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 26.02.2019 (с) ТАСС