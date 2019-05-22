Начаты заводские ходовые испытания второго малого ракетного корабля проекта 22800

Как сообщают из Санкт-Петербурга, 20 мая 2019 года был отправлен на заводские ходовые испытания (ЗХИ) второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область). Корабль буксирами был отведен с завода по Неве на Ладожское озеро, в акватории которого и будет проходить ЗХИ. Государственные испытания малого ракетного корабля (МРК) "Советск" будут проводиться в Балтийском море.

Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые испытания, которые будут проходить на Ладожском озере. 20.05.2019 (с) Curious / forums.airbase.ru

Проект 22800 разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен фактически сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (строительство последних ограничено 12 единицами). Известно, что ВМФ России планируют иметь не менее 18 МРК проекта 22800. Строительство первых семи МРК проекта 22800 осуществляется заводом "Пелла" по полученному контракту в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации о получении этой компанией статуса единственного поставщика по данному проекту.

Церемония закладки для ВМФ России двух первых малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ураган" (в 2018 году был переименован в "Мытищи", заводской номер 251) и "Тайфун" (теперь именуется "Советск", заводской номер 252) состоялась на заводе "Пелла" 24 декабря 2015 года. Спуск на воду МРК "Ураган" был произведен 29 июля 2017 года. Контрактным сроком сдачи "Урагана" был обозначен 2017 год. Фактически корабль "Ураган" вышел на заводские ходовые испытания только 17 мая 2018 года и начал Государственые испытания 16 октября 2018 года. Корабль был введен в строй Балтийского флота под названием "Мытищи" 17 декабря 2018 года.

Второй МРК "Тайфун" ("Советск") был спущен на воду 24 ноября 2017 года и теперь передан на ЗХИ, ввод его в строй ожидается к концу 2019 года.

Третий МРК "Шквал" (теперь именуется "Одинцово", заводской номер 253) был заложен на заводе "Пелла" 29 июля 2016 года и спущен на воду 5 мая 2018 года. 24 декабря 2016 года на заводе "Пелла" был заложен четвертый МРК этого проекта "Буря" (заводской номер 257), спущенный на воду 23 октября 2018 года.

Поскольку завод "Пелла" выступает основным инвестором ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым), и в ноябре 2016 года получил часть мощностей последнего в аренду на срок до 31 декабря 2020 года, то соответственно, из семи МРК проекта 22800, заказанных "Пелле", три корабля должны быть построены на СЗ "Море" в тесной кооперации с "Пеллой", что привело к передаче постройки трех единиц в Феодосию. Первый МРК данного проекта "Шторм" (теперь именуется "Козельск", заводской номер 254) был заложен в Феодосии 10 мая 2016 года, второй "Охотск" (заводской номер 255) - заложен в Феодосии 17 марта 2017 года, и третий "Вихрь" (заводской номер 256) - был заложен 19 декабря 2017 года. Строящиеся в Феодосии МРК получили строительные номера с 254 по 256 "в ряду" строительных номеров этого проекта на "Пелле".

5 августа 2016 года контракт Министерства обороны России на постройку для ВМФ еще пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 получило АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск). При этом Зеленодольский завод с конца 2014 года фактически получил под временное управление ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи (Крым). По неофициальным сведениям, головной зеленодольский МРК проекта 22800, получивший название "Циклон" (заводской номер 801), был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 26 июля 2016 года. В настоящее время на заводе "Залив" также ведется постройка двух следующих МРК проекта 22800 с заводскими номерами 802 (предположительное название "Муссон", по некоторым сведеним переименован в "Аскольд", заложен 18 ноября 2016 года) и 803 (предположительное название "Пассат", по другим данным "Амур", был заложен 30 июля 2017 года).

26 февраля 2019 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" состоялась церемония закладки МРК "Туча" (заводской номер 804), который стал четвертым кораблем проекта 22800 по контракту Зеленодольского завода, и, видимо, станет первым, который будет фактически строиться в Зеленодольске.

22 августа 2018 года Министерство обороны России заключило контракты на постройку еще шести малых ракетных кораблей проекта 22800, которые предназначены для Тихоокеанского флота. Четыре из них будут построены на АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля на АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год.

Серийное строительство МРК проекта 22800 тормозится из-за недостаточных темпов производства для них дизельных двигателей М507 на ПАО "Звезда".

Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые испытания, которые будут проходить на Ладожском озере. 20.05.2019 (с) RussianArms

Второй и третий малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") у стенки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" - справа "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун"), слева "Одинцово" (заводской номер 253, корабль сохраняет на борту прежнее название "Шквал"), оснащенный бонвым модулем зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". Заметны отличия в конструкции надстроек и антенн радиотехнического вооружения кораблей. Отрадное (Ленинградская область), 20.05.2019 (с) Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb

Видео (с) RussianArms :