В Минобороны назвали бездоказательными заявления НАТО о размещении Россией ракет в Европе

РФ не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности, заявили в ведомстве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) размещает в Европе ракеты, бездоказательны, говорится в заявлении Минобороны РФ, распространенном в четверг.

В Минобороны напомнили, что США 18 августа 2019 года провели испытания ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердив возможность пуска наземных ракет средней и меньшей дальности.

"При этом бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении Договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения. Еще в период его действия США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности", - говорится в заявлении.

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства", - отмечается в сообщении.

Россия рассчитывает услышать из Европы заявления о неприемлемости развертывания на их территории ракет США средней и меньшей дальности, добавили в Минобороны РФ.

"В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему Договора, который был разрушен Соединенными Штатами, рассчитываем услышать от западных партнеров заверения о неприемлемости развертывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона", - отмечается в заявлении.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью каналу EuroNews заявил, что Россия в условиях прекращения действия Договора о РСМД размещает в Европе ракеты, способные нести ядерный заряд.