Нижегородские власти опровергли сведения о сокращениях на оборонном заводе в Дзержинске

Снаряжение фугасных авиационных бомб ФАБ-500 М-62 калибра 500 кг на новой автоматизированной линии на ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова». Дзержинск (Нижегородская область). Кадр из репортажа телекомпании ННТВ (Нижний Новгород) (via altyn73.livejournal.com).

Также не подтвердился факт общения с прессой по этой теме

ТАСС, 12 сентября. Информация о возможных сокращениях работников на оборонном заводе им. Свердлова в нижегородском Дзержинске не соответствует действительности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минпрома Нижегородской области.

В среду издание "Коммерсантъ. Приволжье" сообщило со ссылкой на источник, что завод им. Свердлова может сократить до 1 тыс. своих сотрудников. В четверг издание "Нижний сейчас" со ссылкой на источник в Минпроме Нижегородской области отметило, что сокращения могут коснуться сотрудников ГосНИИ "Кристалл", которое располагается на территории завода им. Свердлова. По сведениям СМИ, сокращения якобы коснутся тех сотрудников, которые работали в цехах ГосНИИ, пострадавших от взрывов 1 июня 2019 года.

"На заводе им. Свердлова сообщили, что информация о массовых сокращениях не соответствует действительности. Как пояснили на предприятии, в данный момент никакие организационно-штатные мероприятия, включая сокращение численности работающих, не планируются", - отметили в пресс-службе Минпрома.

По данным управления по труду и занятости населения региона, предприятие не подавало в центр занятости населения Дзержинска сведения о высвобождении работников.

"По информации кадровой службы ГосНИИ "Кристалл", организация увольнения сотрудников не планирует", - пояснили в министерстве. В региональном Минпроме также не подтвердили факт общения с представителями СМИ по этой теме.

Завод им. Свердлова является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности. 31 августа 2018 года на предприятии произошел взрыв. Погибли 5 человек.

1 июня 2019 года на предприятии ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после чего начался пожар. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы 18. В августе стало известно, что Ростех выделит 1,5 млрд рублей на восстановление ГосНИИ "Кристалл". Средства будут выделены на возобновление производства для выполнения гособоронзаказа, а также возмещение ущерба пострадавшим.