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13.09.2019
Известия.ru

Появилось видео преодоления водоемов на БПМ-3 под Волгоградом

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошла тренировка по преодолению естественных водных преград мотострелками соединения Южного военного округа (ЮВО) на боевых гусеничных машинах БМП-3. Все упражнения выполнялись на реке Карповка.


Как видно на кадрах, в ходе учений мотострелки на БМП-3 обходили специальные буйки, обозначающие препятствия, выполняли развороты, а также отработали различные нештатные ситуации и маневры. По словам специалистов, водные преграды являются одними из самых сложных, так как во время погружения в воду БМП-3 дают большую осадку.

Как уточняет телеканал "Звезда", перед началом учений все военнослужащие прошли курс легководолазной подготовки, отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах, а также изучили требования безопасности и сдали нормативы по плаванию. Всего к тренировкам было привлечено около 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники.

Также 12 сентября двусторонние ротные тактические учения прошли на горном полигоне в Карачаево-Черкесии. В ходе тренировки экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" авиационного полка ЮВО уничтожили командный пункт условного противника. Всего в учениях было задействовано до 10 боевых вертолетов и более 40 военнослужащих, отмечает "Интерфакс".

БМП-3 — советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

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Россия
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