Военные контингенты вернутся с учения "Центр-2019" в пункты постоянной дислокации к концу октября - Минобороны РФ

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - К концу октября военные контингенты, которых задействуют в стратегических маневрах "Центр-2019", вернутся в места постоянной дислокации, сообщили в руководстве Минобороны РФ.

"Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до 30 октября", - сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

"Для организованного начала и успешного проведения стратегического учения и в соответствии с договоренностями, воинские контингенты иностранных государств к 8 сентября 2019 года прибыли на полигон "Донгуз" (Оренбургская область)", - сказал Фомин.

Стратегическое учение "Центр-2019" пройдет с 16 по 21 сентября.