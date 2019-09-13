Испытания провалились: разведка США доложила о "Буревестнике"

Разведка США рассказала о провальных испытаниях "Буревестника"

С 2017 года Россия пять раз испытывала крылатую ракету "Буревестник", и каждый раз эти испытания заканчивались аварией, сообщает CNBC со ссылкой на разведку. В публикации указывается, что при тестировании оружия возникали проблемы с ядерной энергоустановкой. Журналисты связали это со взрывом на полигоне в Архангельской области в прошлом месяце.

Российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось - полагает американская разведка. Источники считают, что Россия стремится ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были "готовы к войне" до 2025 года, сообщил американский телеканал CNBC.

По данным разведки США, испытания "Буревестника" прошли один раз в этом году и четырежды - с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Самый длительный полет образца ракеты продолжался более двух минут - он преодолел 35,4 км. Самое короткое испытание завершилось всего через четыре секунды после старта, за которые оружие пролетело 8,05 км.

По словам собеседников CNBC, все испытания "Буревестника" завершились авариями.

Впервые об этом оружии рассказал президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Глава государства сообщил, что "Буревестник" представляет собой низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью. По его словам, он обладает непредсказуемой траекторией полета, что делает его неуязвимым как для всех существующих, так и для перспективных систем противоракетной и противовоздушной обороны.

В конце февраля военный эксперт Антон Лавров назвал неизбежный радиоактивный выхлоп особенностью полета "Буревестника", отличающей его от с ядерного оружия, переносимого традиционными двигательными установками. Он написал в "Известиях", что в течение всего времени своей работы прямоточный воздушно-реактивный двигатель будет выбрасывать в атмосферу небольшое количество радиоактивных частиц.

Впрочем, он уточнил, что ядерная энергоустановка будет оказывать незначительное влияние на окружающую среду. В подтверждение своих слов он сообщил, что Европа и другие части планеты покрыты сетью сверхчувствительных датчиков радиоактивных изотопов, но они не поднимали тревоги после испытаний крылатой ракеты. К тому же, по его словам, негативное влияние оружия на экологию снизит "недостижимая раньше малогабаритность мощного двигателя". "Это означает и меньшее количество радиоактивных материалов в нем, что ограничивает загрязнение окружающей среды и при штатном полете на учениях и испытаниях, и при возможных нештатных ситуациях", - пояснил Лавров.

Эксперт отметил, что в ранних прототипах "Буревестника" могли применяться неядерные имитаторы энергоустановки, но после того, как на полигоне Капустин Яр в Астраханской области возобновились испытания, в крылатой ракете "уж точно пробуют штатные двигатели".

По данным CNBC, во время таких тестов эта самая ядерная энергоустановка ракет не смогла запуститься.

Американский телеканал связал это с инцидентом на полигоне 8 августа. В Минобороны России сообщили, что тогда в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание.

Несколько дней спустя газета The New York Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве обратила внимание, что на этом полигоне испытывался именно "Буревестник".

Президент США Дональд Трамп позже написал в своем твиттере, что его страна многое поняла после ЧП в Архангельской области. Глава государства отметил, что у американцев есть похожие, но более продвинутые технологии. "Взрыв российской Skyfall заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!" - написал американский лидер.

Влияние этого взрыва на экологию действительно вызвало довольно серьезное волнение у людей, особенно из близлежащих районов. Вскоре после случившегося телеграм-канал Mash со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в результате инцидента радиационный фон в населенном пункте рядом с полигоном оказался превышен в три раза.

В Минобороны эту информацию опровергли. Там заверили, что выбросов вредных веществ, в том числе радиации, не было. При этом после аварии на сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. Там отметили, что на момент публикации он нормализовался и показания датчиков не превышали максимально допустимых. Позже сообщение удалили.

Старший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда обратил внимание, что обычные ракеты на жидком топливе не выделяют радиации.

Кроме того, он напомнил Reuters, что ранее уже сообщалось о разработке в России ракеты с ядерным двигателем.

Лидия Мисник