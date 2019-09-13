Испытания провалились: разведка США доложила о "Буревестнике"
Разведка США рассказала о провальных испытаниях "Буревестника"
С 2017 года Россия пять раз испытывала крылатую ракету "Буревестник", и каждый раз эти испытания заканчивались аварией, сообщает CNBC со ссылкой на разведку. В публикации указывается, что при тестировании оружия возникали проблемы с ядерной энергоустановкой. Журналисты связали это со взрывом на полигоне в Архангельской области в прошлом месяце.
Российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось - полагает американская разведка. Источники считают, что Россия стремится ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были "готовы к войне" до 2025 года, сообщил американский телеканал CNBC.
По данным разведки США, испытания "Буревестника" прошли один раз в этом году и четырежды - с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Самый длительный полет образца ракеты продолжался более двух минут - он преодолел 35,4 км. Самое короткое испытание завершилось всего через четыре секунды после старта, за которые оружие пролетело 8,05 км.
Впервые об этом оружии рассказал президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Глава государства сообщил, что "Буревестник" представляет собой низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью. По его словам, он обладает непредсказуемой траекторией полета, что делает его неуязвимым как для всех существующих, так и для перспективных систем противоракетной и противовоздушной обороны.
В конце февраля военный эксперт Антон Лавров назвал неизбежный радиоактивный выхлоп особенностью полета "Буревестника", отличающей его от с ядерного оружия, переносимого традиционными двигательными установками. Он написал в "Известиях", что в течение всего времени своей работы прямоточный воздушно-реактивный двигатель будет выбрасывать в атмосферу небольшое количество радиоактивных частиц.
Впрочем, он уточнил, что ядерная энергоустановка будет оказывать незначительное влияние на окружающую среду. В подтверждение своих слов он сообщил, что Европа и другие части планеты покрыты сетью сверхчувствительных датчиков радиоактивных изотопов, но они не поднимали тревоги после испытаний крылатой ракеты. К тому же, по его словам, негативное влияние оружия на экологию снизит "недостижимая раньше малогабаритность мощного двигателя". "Это означает и меньшее количество радиоактивных материалов в нем, что ограничивает загрязнение окружающей среды и при штатном полете на учениях и испытаниях, и при возможных нештатных ситуациях", - пояснил Лавров.
Эксперт отметил, что в ранних прототипах "Буревестника" могли применяться неядерные имитаторы энергоустановки, но после того, как на полигоне Капустин Яр в Астраханской области возобновились испытания, в крылатой ракете "уж точно пробуют штатные двигатели".
Американский телеканал связал это с инцидентом на полигоне 8 августа. В Минобороны России сообщили, что тогда в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание.
Несколько дней спустя газета The New York Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве обратила внимание, что на этом полигоне испытывался именно "Буревестник".
Президент США Дональд Трамп позже написал в своем твиттере, что его страна многое поняла после ЧП в Архангельской области. Глава государства отметил, что у американцев есть похожие, но более продвинутые технологии. "Взрыв российской Skyfall заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!" - написал американский лидер.
Влияние этого взрыва на экологию действительно вызвало довольно серьезное волнение у людей, особенно из близлежащих районов. Вскоре после случившегося телеграм-канал Mash со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в результате инцидента радиационный фон в населенном пункте рядом с полигоном оказался превышен в три раза.
В Минобороны эту информацию опровергли. Там заверили, что выбросов вредных веществ, в том числе радиации, не было. При этом после аварии на сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. Там отметили, что на момент публикации он нормализовался и показания датчиков не превышали максимально допустимых. Позже сообщение удалили.
Кроме того, он напомнил Reuters, что ранее уже сообщалось о разработке в России ракеты с ядерным двигателем.
Лидия Мисник
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