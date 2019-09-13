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13.09.2019
bmpd.livejournal.com

Правительство США официально одобрило поставку Польше истребителей F-35A

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 10 cентября 2019 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 6,5 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки. Вооружение в поставку не входит.

Полноразмерный макет истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с опознавательными знаками ВВС Польши в экспозиции оборонно-промышленнйо выставки MSPO-2019. Келец (Польша), 06.09.2019 (с) Juliusz Sabak / www.defence24.pl

Напомним, что польское правительство внесло приобретение 32 истребителей пятого поколения (то есть F-35) по программе Harpia в утвержденный в феврале 2019 года новый десятилетний перспективный план технической модернизации польских вооруженных сил (Planie Modernizacji Technicznej Si? Zbrojnych - РМТ) на 2017-2026 годы. Польскими обозревателями стоимость возможной программы закупки 32 самолетов F-35A оценивалась минимум в 20 млрд злотых (5,27 млрд долл).

В мае 2019 года правительство Польши направило правительству США официальный запрос (Letter of Request) на приобретение для ВВС Польши по линии американской программы FMS 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Также в мае министерство национальной обороны Польши высказало намерение получить первую эскадрилью истребителей F-35A (16 самолетов) к 2026 году, а вторую эскадрилью (остальные 16 самолетов) - вскоре после 2026 года. На прошедшей в начале сентября оборонной выставке MSPO-2019 в польском Кельце вице-президент корпорации Lockheed Martin и генеральный директор программы F-35 Грег Ульмер заявил, что Польша может получить первые четыре истребителя F-35A версии Block 4 из состава 16-й производственной серии (Lot 16) в 2024 году, и что эти первые четыре самолета будут использоваться для обучения польского летного и технического состава в США, - вероятно, на авиабазе Люк в Аризоне. Поставка всей полной первой эскадрильи F-35A (16 самолетов) в этом случае будет завершена в 2026 году. Вторая эскадрилья из 16 самолетов будет поставлена к 2030 году.

Истребители F-35A должны заменить в ВВС Польши эксплуатируемые в настоящее время боевые самолеты советского производства 1980-х годов - истребители МиГ-29 (сейчас фактически в строю 21 самолет) и истребители-бомбардировщики Су-22М4 (сейчас 26 самолетов).

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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
F-35A
МиГ-29
Су-22
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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