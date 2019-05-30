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30.05.2019
bmpd.livejournal.com

Польша направила официальный запрос о закупке 32 истребителей F-35A

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28 мая 2019 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в выступлении на открытии в Варшаве оборонной конференции Defence24 сообщил, что правительство Польши направило правительству США официальный запрос (Letter of Request) на приобретение для ВВС Польши 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Американские истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II (с) Lockheed Martin

"Я хочу, чтобы постсоветское оборудование было заменено в польской авиации на самое современное", - сказал Блащак. Это задача, которая, как подчеркнул министр, сейчас является для него приоритетной. "Для меня нет сомнений, что самолеты пятого поколения являются элементом сдерживания противника".

Ранее 16 мая министерство национальной обороны Польши относительно закупки 32 F-35A высказало намерение получить первую эскадрилью этих истребителей (16 самолетов) к 2026 году, а вторую эскадрилью (остальные 16 самолетов) - вскоре после 2026 года. Истребители F-35A должны заменить в ВВС Польши эксплуатируемые в настоящее время боевые самолеты советского производства 1980-х годов - истребители МиГ-29 (сейчас фактически в строю 21 самолет) и истребители-бомбардировщики Су-22М4 (сейчас 26 самолетов). Закупка F-35A будет осуществлена по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

Напомним, что польское правительство внесло приобретение 32 истребителей пятого поколения (то есть F-35) по программе Harpia в утвержденный в феврале 2019 года новый десятилетний перспективный план технической модернизации вооруженных сил (Planie Modernizacji Technicznej Si? Zbrojnych - РМТ) на 2017-2026 годы. Польскими обозревателями стоимость возможной программы закупки 32 самолетов F-35A оценивается минимум в 20 млрд злотых (5,27 млрд долл).

Видео выступления министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака 28 мая 2019 года на открытии в Варшаве оборонной конференции Defence24:

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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
F-35A
МиГ-29
Су-22
Компании
Lockheed-Martin
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