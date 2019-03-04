Польша намерена приобрести 32 истребителя F-35

28 февраля 2019 года министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердил новый десятилетний перспективный план технической модернизации вооруженных сил Польши (Planie Modernizacji Technicznej Si? Zbrojnych - РМТ) на 2017-2026 годы, являющийся своего рода польским аналогом российских Государственных программ вооружений (ГПВ). В рамках нового плана, представленного министром Блащаком на церемонии в Варшаве, на закупку вооружения и военной техники для польских вооруженных сил предполагается израсходовать в десятилетний период суммарно 185,1 млрд злотых (около 48,8 млрд долл по текущему курсу).

Американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II (с) Lockheed Martin

Министр Мариуш Блащак , представляя новый РМТ заявил, что одной из приоритетных закупок в рамках данного плана является приобретение для ВВС Польши 32 истребителей пятого поколения в рамках программы под шифром Harpia. "Я ожидаю, что и начальник Генерального штаба, и начальник инспекции вооружения немедленно предпримут действия для выполнения этой задачи. Этот самолет очень важен, поскольку он усиливает боевые возможности самолетов F-16, используемых в настоящее время. Мы полны решимости заменить бывшие советские самолеты, которые не имеют боевой ценности и изношены. Трагический случай в прошлом году, когда погиб пилот МиГ-29, также делает программу Harpia по закупке самолетов пятого поколения нашим приоритетом", - указал польский министр.

Далее Блащак заявил: "Почему пятое поколение? Потому что мы хотим сделать качественный скачок с точки зрения вооружения, которым оснащена польская армия. Так же, как и много лет назад, таким качественным скачком стала закупка самолетов F-16, теперь закупка самолетов пятого поколения станет прорывом. Это будут способности к взаимодействию, которые значительно увеличат возможности сдерживания противника".

Как легко понять, под истребителями пятого поколения подразумеваются американские самолеты Lockheed Martin F-35A Lightning II, поскольку другие предложения на рынке отсутствуют. Данные самолеты должны заменить в составе польских ВВС устаревшие советские истребители-бомбардировщики Су-22 и (во вторую очередь) истребители МиГ-29. Официально стоимость программы Harpia не сообщается, но польскими обозревателями в случае закупки F-35A оценивается минимум в 20 млрд злотых (5,27 млрд долл).

Согласно польскому законодательству, план технической модернизации вооруженных сил Польши (РМТ) принимается на десять лет и, по схожей с российскими ГПВ схеме, должен обновляться каждые четыре года. Предыдущее издание документа охватывало срок 2013-2022 годов. Поскольку новый РМТ был утвержден с задержкой более чем в два года, то в этот план вошли уже осуществленные расходы на закупки вооружения и военной техники в 2017 (8,8 млрд злотых) и 2018 (12,5 млрд злотых с учетом ассигнований на закупку ЗРС Patriot PAC-3 в рамках программы системы ПВО страны Wisla) годах. На последующие годы закупочный бюджет определен в новом РМТ в таких цифрах:

2019 год - 11 млрд злотых

2020 год - 14 млрд злотых

2021 год - 17,6 млрд злотых

2022 год - 19,2 млрд злотых

2023 год - 20,3 млрд злотых

2024 год - 25 млрд злотых

2025 год - 25,9 млрд злотых

2026 год - 30,8 млрд злотых.

Таким обрззом, можно отметить, что польский план воспроизводит не лучшую черту российских ГПВ в виде лукавого отнесения большей части расходов на второе пятилетие реализации программ (в польском варианте на последние пять лет приходится 121,2 млрд злотых их 185,1 млрд, то есть по сути две трети расходов).

Наиболее крупной частью расходов нового РМТ станет уже упомянутая перспективная комплексная система ПВО и ПРО страны под шифром Wisla, на которую, согласно оценкам польских СМИ, предполагается в указанный период потратить до 50 млрд злотых (13,18 млрд долл). Также в числе 16 публично перечисленных министром Блащаком приоритетных программ в рамках нового РМТ числятся упомянутая программа закупки 32 истребителей пятого поколения Harpia, проекты приобретения ЗРК малой дальности Narew, боевых вертолетов Kruk, тактических БЛА Gryf и малых БЛА Wa?ka.

В интересах ВМС приоритетными запланирована реализация программ приобретения трех неатомных подводных лодок Orka, многоцелевых надводных боевых кораблей класса фрегат/корвет Miecznik и базовых патрульных и разведывательных (радио- и радиотехнической разведки) самолетов P?omykówka. При этом ввод в строй подводных лодок и надводных кораблей, видимо, произойдет уже за пределами действия нового РМТ (то есть после 2026 года).

Приоритетной программой сухопутных войск объявлено создание перспективной гусеничной боевой машины пехоты Borsuk (хотя ее поставки в войска ожидаются уже за пределами нового РМТ) и продолжение поставок ракетных систем Homar (HIMARS), 155-мм самоходных гаубиц Krab ("боевые модули" Regina), 120-мм самоходных минометов Rak и систем связи. Для армии будут также приобретены новые легкие ПТРК (программа Pustelnik) и автомобили повышеной проходимости (Mustang). 3 млрд злотых предполагается израсходовать на закупки современного информационного и криптографического оборудования по программе Cyber.mil.pl.

При этом в качестве особо приоритетных программ, судя по комментариям министра Блащака, выступают, помимо уже начатой реализацией Wisla, также Harpia, Narew, Kruk, Cyber.mil.pl, Orka и Homar.

Глава министерства национальной обороны Польши указал, что восточное направлениег является приоритетным в рамках нового РМТ. Поэтому, как правило, в первую очередь современное вооружение должно поступать в новую 18-ю механизированную дивизию, управление которой с сентября 2018 года развернуто в Седльце. "Укрепление восточного фланга является мерой, направленной на укрепление боевых возможностей польской армии, но также представляет собой и значительное укрепление всего восточного фланга Североатлантического альянса" - подчеркнул Блащак.

До появления новой редакции РМТ министерство национальной обороны Польши не могло брать на себя финансовые обязательства после 2022 года, то есть вне рамок предыдущего документа. Без новой версии РМТ у министерства не было никаких юридических оснований для подписания контрактов, реализация которых будет выходить за рамки 2022 года.

В конце 2018 года польский Закон о реконструкции и технической модернизации и финансировании вооруженных сил был изменен таким образом, что следующая редакция плана РМТ будет включать перспективу 15 лет вместо нынешних 10. На церемонии 28 февраля было заявлено, что "мы уже работаем над планом технической модернизации до 2034 года".

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