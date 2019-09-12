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12.09.2019
Интерфакс-АВН

Истребители МиГ-31БМ и Су-34 уничтожили объекты "противника" на учениях в двух регионах РФ

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Екатеринбург. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Многофункциональные истребители-бомбардировщики под прикрытием сверхзвуковых высотных истребителей Миг-31БМ в ходе учений поразили ракетно-бомбовыми ударами заглубленный командный пункт и радиоузел условного противника на полигонах Урала и Прикамья, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе группового перелета в район боевого применения экипажи МиГ-31БМ отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей. Истребители-перехватчики и малоразмерные низколетящие ракеты условного противника были обнаружены радиолокационными станциями (РЛС) "Заслон-М" и взяты на сопровождение.

Обмен данными о воздушной обстановке между пилотами проходил по закрытому каналу связи при помощи помехозащищенной аппаратуры.

После зачистки экипажами МиГ-31БМ воздушного пространства от истребителей противника, самолеты Су-34 в составе пар и звеньев отработали массированный ракетно-бомбовый удар, уничтожив наземные объекты условного противника.

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