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12.09.2019
bmpd.livejournal.com

Таиланд подписал контракт на постройку в Китае десантного вертолетного корабля-дока проекта 071Е

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9 сентября 2019 года в Пекине представители ВМС Таиланда подписали с китайской государственной судостроительной корпорацией China Shipbuilding State Corporation (CSSC) контракт стоимостью около 130 млн долл на постройку для таиландского флота десантного вертолетного корабля-дока проекта 071Е. Корабль будет построен в Шанхае на судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany корпорации CSSC.

Церемония подписания китайской государственной судостроительной корпорацией China Shipbuilding State Corporation (CSSC) контракта на постройку для ВМС Таиланда десантного вертолетного корабля-дока проекта 071Е. Пекин, 09.09.2019 (с) Chinese Web Board

Как легко понять, проект 071Е является экспортным вариантом строящихся для ВМС НОАК десантных вертолетных кораблей-доков (ДВКД) проекта 071 (типа Kunlunshan). С 2007 года и по настоящее время шанхайская верфь Hudong-Zhonghua Shipyard сдала китайскому флоту шесть ДВКД проекта 071, еще один находится на этапе испытаний и еще один (спущенный на воду 6 июня 2019 года) - в достройке на плаву.

Корабли проекта 071 имеют полное водоизмещение около 25 тысяч тонн и длину 210 метров. Каждый корабль несет четыре транспортных вертолета Z-8F и два десантных катера на воздушной подушке проекта 726, построенных "по мотивам" американских катеров типа LCAC. Таким образом, заказанный Таиландом ДВКД проекта 071Е станет самым крупным военным кораблем, построенным в Китае на экспорт.

Шестой введенный в состав ВМС НОАК десантный вертолетный корабль-док проекта 071 Wuzhi Shan ("Учжишань", ???, бортовой номер "987"). Чжаньцзян, май 2019 года (с) new.qq.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Таиланд
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