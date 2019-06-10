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10.06.2019
bmpd.livejournal.com

В Китае спущен восьмой десантный вертолетный корабль-док проекта 071

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Как сообщают китайские сетевые ресурсы, 6 июня 2019 года в Шанхае на судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC), был спущен на воду строящийся для ВМС НОАК восьмой десантный вертолетный корабль-док проекта 071 (название и бортовой номер корабля пока что неизвестны).

Восьмой спущенный на воду на судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC) строящийся для ВМС НОАК десантный вертолетный корабль-док проекта 071. Шанхай, 06.06.2019 (с) yankeesama / www.weibo.com

Напомним, что головной десантный вертолетный корабль-док проекта 071 Kunlunshan (бортовой номер "998") был спущен на воду на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard 21 декабря 2006 года и передан китайскому флоту в ноябре 2007 года. С октября 2011 по январь 2019 года Hudong-Zhonghua Shipyard сдала ВМС НОАК еще пять кораблей проекта 071, а еще один корабль (седьмой в серии), спущенный на воду 28 декабря 2018 года, находится в достройке. Из шести введенных в строй кораблей проекта 071, четыре находятся в составе Южного флота, а два - Восточного флота.

Корабли проекта 071 являются крупными единицами полным водоизмещением около 25 тысяч тонн и длиной 210 метров, и получают названия в честь гор. Каждый корабль несет четыре транспортных вертолета Z-8F и два десантных катера на воздушной подушке проекта 726, построенных "по мотивам" американских катеров типа LCAC.

Восьмой спущенный на воду на судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC) строящийся для ВМС НОАК десантный вертолетный корабль-док проекта 071. На последнем снимке справа виден находящийся в достройке седьмой корабль проекта 071. Шанхай, 06.06.2019 (с) yankeesama / www.weibo.com

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