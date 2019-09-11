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11.09.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев подтверждает отказ РФ первой размещать новые ракеты после развала ДРСМД

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Минск. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не будет первой размещать новые ракеты после развала договора о ракетах средней и меньшей дальности, но будет реагировать на новые угрозы и вызовы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы не собираемся первыми ничего делать, но мы будем реагировать на те вызовы и угрозы, которые будут обозначены", - сказал Патрушев во вторник после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Патрушев сообщил, что обсудил с Лукашенко вопросы стратегической стабильности, а также изменения в международной и региональной безопасности: "как их надо учитывать, какие новые вызовы и угрозы, и какое влияние они оказывают, как надо реагировать на те действия, которые совершают наши партнеры".

"Допустим, в свое время США вышли из договора по ПРО, в настоящее время - выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). (...) Как это влияет на европейскую безопасность, на то, что системы ПРО развернуты в Румынии, в ближайшее время будут размещены в Польше. О том, что блоки, в которых размещается ракета ПРО - туда же могут размещать ударные ракеты", - сказал секретарь СБ РФ.

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Белоруссия
Польша
Россия
Румыния
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Персоны
Патрушев Николай
Проекты
РСМД
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