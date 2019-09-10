Новая ракета-носитель "Союз-6" может получить название "Амур"

Другие новые ракеты также получат названия российских рек

ХИМКИ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Новая российская ракета-носитель "Союз-6", которую планирует создать Роскосмос после "Союза-5", может получить название "Амур". Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Скорее всего, да", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, может ли "Союз-6" получить название "Амур".

Другие новые ракеты также получат названия российских рек. Ракету "Союз-5" назовут "Иртыш", носитель сверхтяжелого класса - "Енисей".

Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос планирует создать новую ракету среднего класса "Союз-6" на базе "Союза-5", на новый носитель будет установлен двигатель РД-180. Начало летных испытаний новой российской ракеты-носителя "Союз-6" на Байконуре запланировано на 2025 год.