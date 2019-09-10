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10.09.2019
ТАСС

Новая ракета-носитель "Союз-6" может получить название "Амур"

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Другие новые ракеты также получат названия российских рек

ХИМКИ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Новая российская ракета-носитель "Союз-6", которую планирует создать Роскосмос после "Союза-5", может получить название "Амур". Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Скорее всего, да", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, может ли "Союз-6" получить название "Амур".

Другие новые ракеты также получат названия российских рек. Ракету "Союз-5" назовут "Иртыш", носитель сверхтяжелого класса - "Енисей".

Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос планирует создать новую ракету среднего класса "Союз-6" на базе "Союза-5", на новый носитель будет установлен двигатель РД-180. Начало летных испытаний новой российской ракеты-носителя "Союз-6" на Байконуре запланировано на 2025 год.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РД-180
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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