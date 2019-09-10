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10.09.2019
Военное обозрение

В США подбирают тип узла подвески для размещения гиперзвуковых ракет на B-1B Lancer

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В США заявили о том, что будут использовать стратегические бомбардировщики B1 в качестве носителей гиперзвукового оружия. По состоянию на начало 2019 года в ВВС США числился 61 бомбардировщик B1, однако в недавнем отчёте Пентагона было оказано, что большинство из них либо находятся на ремонте, либо готовятся быть поставленными на ремонт и техобслуживание.

Источник изображения: topwar.ru

Для интеграции гиперзвуковых ракет с B-1B Lancer планируется привлекать отраслевых партнёров.

При этом один из ответственных за программу модернизации B-1B Lancer в ВВС США подполковник Доминик Росс отметил, что "США привержены договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, а потому гиперзвуковое оружие для B1 не будет иметь ядерных боевых частей". Такое заявление было сделано в ходе инспекции авиабазы Эдвардс в штате Калифорния.

Доминик Росс отметил, что на сегодняшний день рассматриваются все возможности по расширению номенклатуры использования боеприпасов на этом стратегическом сверхзвуковом бомбардировщике. По его словам, сегодня это 24 вида вооружений.

Росс:

Мы планируем довести этот показатель до 40. И очень важно подобрать тип пилона (узла подвески), чтобы превратить бомбардировщик в носитель гиперзвуковых ракет.

Также, как заявлено, рассматривается вариант размещения гиперзвукового оружия во внутренних отсеках стратегического бомбардировщика. Для этого изучается возможность использования динамической внутренней переборки между отсеками – с целью разделить различные вооружения и использовать те или иные из них для выполнения боевой задачи.

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