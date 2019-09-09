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09.09.2019
Военное обозрение

Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА "Буковель-AD"

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Вооруженные силы Марокко приобрели украинскую систему противодействия беспилотным летательным аппаратам "Буковель-AD". Об этом сообщает марокканский информационный ресурс FAR-Morocco.

Источник изображения: Proximus

Как сообщается, армия Марокко приобрела систему еще в июне 2019 года, стоимость комплекта составила 50 тысяч долларов. Закупка была произведена в рамках плана модернизации парка военной техники страны. В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.

Источник изображения: Proximus

По имеющейся информации из открытых источников, система "Буковель-АD", разработанная украинской компанией Proximus, обеспечивает раннее обнаружение беспилотников на дальности 10-15 километров. Комплекс подавляет каналы управления, обмена данными и бортовой аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем GPS / ГЛОНАСС. Особенностью комплекса, по заявлению разработчиков, является блок генерирования ложных сигналов управления, которые увеличивают вероятность потери управления беспилотника.

Оборудование системы может быть установлено на автомобиль или применяться в стационарном варианте. Вес оборудования - 257 кг.

Ранее сообщалось, что в начале июня этого года один комплекс "Буковель-AD" купил Египет. Также, как минимум одна такая установка закуплена Министерством обороны Украины.

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Египет
Марокко
Украина
Проекты
GPS
БПЛА
Бук ЗРК
ГЛОНАСС
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