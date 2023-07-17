Летучий охотник против человека с ружьем

Противодроновые средства совершенствуются такими же темпами, как и беспилотники

Сегодня в России особое значение приобретают задачи контроля воздушного пространства при помощи средств радиомониторинга и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), препятствующих несанкционированным полетам беспилотников (БПЛА). В условиях специальной военной операции (СВО) противодронная защита становится важной частью системы безопасности объектов как военного, так и гражданского назначения.

ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ ПОДХОДЫ

Военнослужащие подразделений РЭБ применяют специальные комплексы борьбы с БПЛА, которые подавляют их систему GPS-навигации. Боевая работа проходит в тесном взаимодействии с подразделениями разведки и расчетами ПВО. Основная задача – обнаружение. Если это самолет – выдается целеуказание расчетам ПВО, которые их уничтожают. А если это дроны, подавление их ведется своими силами.

Черноморский флот также нарастил защиту от атак украинских надводных и подводных беспилотников. Вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины. Во взаимодействии с ВКС была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. В интересах усиления ПВО к боевому дежурству помимо штатных корабельных расчетов привлечены дополнительные средства.

Военнослужащие Западного военного округа также уже отработали новые способы борьбы с беспилотниками. Так, экипажи станций помех Р-934БМВ и Р-330Ж «Житель» обеспечивают перехват, подавление каналов управления передачи мультимедийной информации БПЛА. Расчеты самоходных ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Бук» способны уничтожить цели зенитными управляемыми ракетами на дальности до 10 км.

В настоящее время в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ) происходит обновление вооружения и военной техники, среди которых комплексы помех «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск-2», а также новые средства борьбы с БПЛА «Силок» и «Поле-21».

Модули радиопомех системы «Поле-21» используются для прикрытия объектов ВС и инфраструктуры страны от прицельного применения высокоточного оружия – крылатых ракет, управляемых бомб, а также от беспилотников противника. Система позволяет подавлять сигналы, которые идут по различным спутниковым каналам – GPS, Galileo и Beidou.

ПРОТИВОДРОНОВЫЕ РУЖЬЯ

Хотя противодроновые ружья начали активно использовать в зоне СВО относительно недавно, они стали таким же привычным средством вооруженной борьбы, как сами дроны. Такими спецсредствами российские подразделения обеспечивают как по линии силовых ведомств, так и с помощью волонтеров. Разработкой и производством противодроновых ружей в РФ занимается немало госпредприятий и частных компаний.

Сообщения об успешном применении подавителя дронов ЛПД-801 против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые появились в июле 2022 года. Тогда же стало известно, что новое противодроновое ружье достаточно эффективно подавляет каналы связи, управления и навигации, а также блокирует передачу данных с вражеских коптеров, использующих Bluetooth, Wi-Fi, GPS, «Глонасс», Beidou и Galileo.

По очертаниям это ружье напоминает армейский автомат со складным прикладом. Его компактные аккумуляторы выполнены в виде магазинов для АК и переносятся в подсумках, которые есть в любой боевой экипировке. Заряжать батареи можно от сети или от автомобильного «прикуривателя». Стандартный комплект бойца – четыре быстросъемных аккумулятора.

Воздействие электронного импульса ЛПД-801 выводит из строя малоразмерные беспилотники на дальности до 1,5 км. Подавление сигналов осуществляется в трех режимах и в диапазонах работы дронов 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Для получения желаемого эффекта требуется несколько секунд. Время работы батареи в режиме подавления сигналов коптера – один час. За счет надежного крепежа антенны и минимального количества выступающих деталей противодроновое ружье можно перевозить, не переживая за его сохранность. Длина изделия – 970 мм, масса без батареи – 3,5 кг.

Хорошо отзываются и о радиоэлектронном ружье «Пищаль-ПРО» и детище концерна «Калашников» – противодроновом изделии REX. Ружья позволяют «отключать» используемые украинскими военными мини-дроны на дистанции 1–2 км, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня.

Ружья действуют на одинаковых принципах. Электромагнитное излучение подавляет радиосигналы и сигналы навигационных систем, используемых для управления БПЛА. В результате потери связи с оператором дрон, как правило, переходит в режим посадки.

Также достоверно известно, что противодроновое ружье «Гарпия» успешно протестировали под Донецком против одного из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров DJI Mavic Pro. Противодроновое ружье «Гарпия» работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья РЭБ, заявленная разработчиком, – от 500 м до 2 км. Данная модель используется с обеих сторон – зачастую в качестве ударного дрона, несущего на себе боезаряд для сброса над позициями противника.

При воздействии на беспилотник антидронового комплекса тот теряет связь с пультом оператора БПЛА и либо «замирает» на месте, либо уходит на «домашнюю точку» – место взлета и посадки, заданное оператором до полета. Из-за воздействия ружья на дрон «домашняя точка» тоже может «сместиться», и коптер, попав под воздействие «Гарпии», улетает на посадку в неизвестном оператору направлении. В ходе тестирования все основные параметры комплекса были подтверждены.

ДАЛЬНОБОЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил разработку комплекса борьбы с беспилотниками, способного подавлять их управление на расстоянии до 5 км. Комплекс позволяет «глушить» одновременно несколько каналов, что обеспечивает защиту объектов от атак нескольких БПЛА, в том числе летящих с разных сторон.

Комплекс «Серп-ВС5», разработанный НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»), работает в пяти диапазонах – от 900 МГц до 5,8 ГГц. Оборудование подавляет канал управления беспилотником, разрывает связь с оператором, выводит из строя навигационное оборудование, дезориентирует дрон в пространстве и срывает выполнение полетного задания. Система подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou (в диапазонах L1, L2, L5), а также разрывает управление дронами по Wi-Fi.

Ранее НИИ «Вектор» вывел на рынок комплекс «Серп-ВС» с дальностью действия 3 км в двух частотных диапазонах. Он «видит» дроны-нарушители в секторе 360 градусов по горизонтальной оси. Функция деления угла обзора на сектора с независимыми режимами работы позволяет использовать при необходимости другие беспилотники во время работы комплекса – например, для мониторинга сетей ЛЭП или трубопроводов. Связь с собственным пунктом управления осуществляется по сети Ethernet.

Российский технологический университет МИРЭА продемонстрировал опытный прототип мобильного комплекса радиоэлектронного противодействия дронам под названием «Вивальди». Система прицельного радиоподавления имеет две модификации: «Вивальди-P» – мобильное радиоружье и «Вивальди-К» – радиокейс с дистанционным пультоуправлением от 20 до 40 м. Каждая из модификаций укомплектована портативным модулем радиомониторинга, имеющего полосу радиочастотного обзора до 6,2 ГГц.

Комплекс обеспечивает интерференционное радиоподавление каналов управления дронами до 25 дБ в трех диапазонах – 1,5/2,4/5,8 ГГц на расстоянии до 2 км.

НОВЫЕ ВАРИАНТЫ

Ученые РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск, Челябинская обл.) предложили свой вариант устройства для борьбы с БПЛА – ракету, из которой выпускается захватывающая дроны сеть. Изобретение было запатентовано в марте 2021 года. Система состоит из ракеты с блоком наведения, доставляющей в район нахождения дрона по крайней мере один контейнер с сетью-ловушкой. Прикрепленные по углам грузы растягивают сеть и обеспечивают захват дрона. Устройство также содержит блок пеленгации.

Существующие сегодня аналогичные проекты ловушек для дронов неэффективны для захвата скоростных БПЛА, способных совершать сложные маневры: требуется догнать цель сверху и с согласованной с целью скоростью «запустить» сеть-ловушку, что очень затруднительно; к тому же за это время цель может скрыться. Специалисты Снежинского центра планируют решить задачу за счет увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, связанными с сетью-ловушкой. Оснащение каждого метательного ствола подвижной частью с возможностью телескопического выдвижения в продольном направлении обеспечивает увеличение длины метательного ствола. Это приводит к увеличению скорости вылета груза и к сокращению времени разворачивания сети-ловушки для захвата скоростного БПЛА, повышая эффективность. Запланированы предварительные испытания опытных образцов комплекса. Отмечается, что его работоспособность подтверждена расчетами.

АО «НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработало автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотникам «Атака-DBS». Согласно заявленным техническим характеристикам, комплекс в автоматическом режиме способен обнаружить беспилотник противника на расстоянии 1,5 км, идентифицировать объект, произвести блокировку канала связи и навигации, после чего беспилотник не сможет продолжить полет по заданному курсу и вернется в точку старта. Благодаря используемым в комплексе алгоритмам обнаружения БПЛА система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов.

Имеющиеся на вооружении и создаваемые комплексы в первую очередь предназначены для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. Изделия могут быть использованы для нейтрализации средств тактической разведки и РЭБ на базе БПЛА, а также средств доставки взрывчатых и запрещенных веществ. В связи с этим актуальным является не только вопрос разработки средств борьбы с дронами, но и реализация возможности передачи информации комплексами борьбы с беспилотниками в существующую систему ПВО/ПРО.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.