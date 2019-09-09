Национальный центр управления обороны РФ позволил ускорить принятие критически важных решений - глава центра

Кубинка (Московская область). 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Создание Национального центра управления обороной РФ позволило принимать решения по критически важным вопросам значительно оперативнее, заявил в субботу начальник центра генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Национальный центр объединил в единую систему межведомственного взаимодействия более 70 федеральных органов исполнительной власти, органы власти всех субъектов Российской Федерации, более 1,3 тыс. госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, что позволило в разы повысить оперативность принятия решений по критически важным вопросам", - сказал Мизинцев на праздновании пятилетия национального центра в парке "Патриот".

"За прошедшие пять лет эффективность и востребованность системы межведомственного информационного взаимодействия неоднократно подтверждена. Решено более 2,1 тыс. совместных задач, многие из которых имеют мировое значение", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что центр занимается организацией эффективного информационного взаимодействия с регионами РФ, создавая региональные центры в каждом субъекте федерации.