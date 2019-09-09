Танковая армия ЗВО перевооружилась на Т-72Б3М, а сейчас получает Т-80БВМ

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В преддверии Дня танкиста, ежегодно отмечаемого во второе воскресенье сентября, командующий танковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Сергей Кисель сообщил о завершении перевооружения на танки новейшей модернизации Т-72Б3М. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа

"Мы завершили перевооружение на танки Т-72Б3М. Это модернизированные машины, оснащённые новейшим многоканальным тепловизионным прицелом, баллистическим вычислителем, усовершенствованным стабилизатором вооружения, автоматом сопровождения цели и другими новшествами. Его электронная начинка позволяет значительно повысить точность поражения целей", - сообщил генерал-майор Сергей Кисель.

Сегодня гвардейская танковая армия укомплектована современной техникой. Это танки Т-72Б3 с усиленной защитой и Т-90. Последний принципиально отличается от других машин и защищённостью экипажа, и большой дальностью стрельбы, и более мощным двигателем.

Поступает на вооружение танк Т-80БВМ, особенность которого заключается в том, что он способен работать при низких температурах. Его газотурбинный двигатель, конструкция которого не предусматривает охлаждающей жидкости, неприхотлив в морозы. Этот танк отличают уникальные маршевые характеристики, за короткий срок он может преодолевать большие расстояния.

"По гособоронзаказу также поступают бронетранспортёры БТР-82А, остаются на вооружении хорошо зарекомендовавшие себя боевые машины пехоты БМП-3", - отметил командующий танковой армией ЗВО.

Кроме того, ракетная бригада армии вооружена оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М". Зенитные ракетные подразделения перевооружаются на новейшие комплексы "Тор-М2У" и переносные ЗРК "Верба".