Войти
Российская газета

В этом году в танковую армию ЗВО поставят 200 современных машин

457
0
0
Танки Т-80БВМ, готовые к отправке в войска
Танки Т-80БВМ, готовые к отправке в войска.
Источник изображения: tass.ru

Парки бронетехники гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, в этом году пополнятся новыми боевыми и специальными машинами различного назначения. Об этом сообщил командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель.

По его словам, в 2021 году дивизии и полки этой армии в рамках гособоронзаказа получат более 200 единиц новой и усовершенствованной техники. Туда, в частности, планируют поставить глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков "Терминатор", бронетранспортеры БТР-82А, разведывательно-химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, подвижные инженерные ремонтные комплексы ПИРК, инженерный танковый минный трал сплошной ТМТ-С и авторазливочные станции АРС-14КМ.

"Вместе с новыми образцами техники сразу же поступают соответствующие тренажеры, что ускоряет процесс обучения специалистов", - уточнил командующий.

Надо сказать, что гвардейская танковая армия ЗВО - одна из наиболее боеспособных в Вооруженных силах России. По сообщению пресс-службы округа, в ее арсеналах сейчас имеется немало современного оружия. Это, в частности, модернизированные танки Т-72Б3, Т-90 и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно - ракетные "Тор-М2" и переносные ЗРК "Верба".


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
БМП-2
БМП-3
БМПТ Рамка-99
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Искандер
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Тор ЗРК
Похожие новости
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
22.02.2017
"Ратники" идут
14.04.2015
На Форуме «АРМИЯ-2015» будут продемонстрированы возможности ВиВТ Сухопутных войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 20:53
  • 8
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 04.01 19:51
  • 9
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 04.01 19:46
  • 19
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
  • 04.01 18:38
  • 7
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
  • 04.01 17:51
  • 5
Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов
  • 04.01 16:35
  • 3
Сколько надводных кораблей получили ВМС НОАК в 2020 году. Рекорд по корветам проекта 056
  • 04.01 14:32
  • 2162
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.01 13:45
  • 2
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
  • 04.01 13:36
  • 2
В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты
  • 04.01 12:05
  • 31
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 04.01 04:07
  • 90
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 04.01 01:59
  • 2
Нужны ли нам конвертопланы?
  • 03.01 23:02
  • 4
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
  • 03.01 18:53
  • 213
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 03.01 18:14
  • 99
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"