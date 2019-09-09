В Баку встретились разведчики тюркоязычных стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял руководителей органов спецслужб тюркоязычных государств. Глава республики выразил удовлетворение проведением в Баку очередного 22-го заседания Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств, отметив, что форум создаёт хорошую возможность для обсуждения вопросов, связанных с двусторонним и многосторонним сотрудничеством.

Президент Алиев напомнил о "братских отношениях" между странами тюркского мира, основанных на доверии. Констатировав важное значение сотрудничества между органами спецслужб тюркоязычных государств, азербайджанский лидер подчеркнул роль этих контактов в обеспечении безопасности и региональной стабильности.

Ранее Ильхам Алиев обратился у участникам XXII заседания Конференции спецслужб тюркоязычных государств.

"На современном этапе возникают новые, более опасные угрозы миру и стабильности. Наше сотрудничество, осуществляемое в различных форматах, направлено на объединение усилий в направлении решения многих вопросов, в том числе касающихся обеспечения региональной безопасности, пресечения экстремизма, терроризма и сепаратизма, нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и деятельности транснациональных организованных преступных групп", - сказал Алиев.

В деле борьбы с рисками и угрозами, с которыми сталкиваются тюркоязычные государства, президент Алиев подчеркнул исключительную роль специальных служб.