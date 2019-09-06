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06.09.2019
ТАСС

РФ и Индия могут подписать контракты по автоматам АК-203 и вертолетам Ка-226 до конца года

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АК-103
Производство российских автоматов АК-103 в Индии.
Источник изображения: https://kalashnikov.com

Предприятие Indo-Russian Rifles Pvt Ltd начнет производство автоматов АК-203 на заводе в городе Корва

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассчитывает на подписание до конца года контрактов с Индией о совместном производстве автоматов Калашникова и вертолетов Ка-226.

"У нас два очень серьезных проекта - создание производства автоматов Калашникова двухсотой серии, АК-203, и наше совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226. Мы надеемся, до конца года выйдем на контрактные переговоры и уже на подписание этих контактов, - сказал Шугаев в четверг журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). - Надеемся, что все те технические вопросы, которые у нас существовали, и ценовые в том числе, уже урегулированы окончательно".

Предприятие Indo-Russian Rifles Pvt Ltd начнет производство автоматов АК-203 на заводе Korwa Ordnance Factory в городе Корва, расположенном в округе Амити штата Уттар-Прадеш.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что создание в Индии совместного российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 позволит вывести сотрудничество двух стран в военно-технической области на новый уровень.

Предприятие поставит Министерству обороны Индии свыше 600 тысяч автоматов АК-203, сообщил ранее заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

Совместное производство вертолетов

Президент России Владимир Путин рассказал в среду Моди на ВЭФ о преимуществах легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т, которые Россия планирует поставлять Индии в рамках подписанного в 2015 году межправительственного соглашения. Документ предполагает поставку для нужд Министерства обороны Индии 60 вертолетов из России и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации порядка 50-70%.

Презентация вертолета Ка-226Т прошла во вторник, в так называемый нулевой день ВЭФ. Представленный вертолет раскрашен с правой стороны в защитный камуфляж индийских ВВС, на его корпус нанесены надписи Make in India ("Сделай в Индии"). Левая половина корпуса машины имеет темно-синюю ливрею с полосами и секциями белого и красного цветов, отсылающих к цветам российского флага, который изображен на хвостовом стабилизаторе. Машина выполнена в медицинском варианте.

Россия и Индия в 2015 году подписали соглашение, по которому "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране 200 вертолетов Ка-226Т. О подписании твердого контракта не объявлялось. Россия также предлагала индийской стороне рассмотреть возможность производства в Индии морского варианта Ка-226Т для ВМС страны.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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