Войти
Интерфакс-АВН

Шойгу заявляет о стабильном развитии сотрудничества России и Индии в сфере ВТС

221
0
0
С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Нью-Дели. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российско-индийское сотрудничество в военной и военно-технической областях занимает особое место в отношениях между двумя странами и продолжает стабильно развиваться, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сегодня в рамках юбилейного, 20-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии мы с моим коллегой, министром обороны Индии господином (Раджнатхом) Сингхом подробно обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере. Наметили планы совместной работы на будущее", - сказал российский министр в ходе консультаций в формате "2+2".

Шойгу также высказал убеждение, что "диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран внесет серьезный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение глобальной и региональной безопасности".

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в понедельник сообщил, что подписаны новые контракты с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. "Я рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов в отношении стрелкового оружия и военного сотрудничества", - сообщил Сингх в Twitteт.

6 декабря состоится визит в Индию президента РФ Владимира Путина. Перед этим визитом проходят переговоры глав Минобороны и МИД России и Индии, а также заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, отвечая 4 декабря на вопрос "Интерфакса", сказал, что Москва предложила Дели самые выгодные условия для заключения контракта на легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т, ожидает решения индийских партнеров.

Межправительственное соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолётостроения было подписано в 2015 году. Однако контракт на 200 вертолётов Ка-226Т общей стоимостью $1 млрд до сих пор не заключён. "Тема по Ка-226Т находится в стадии переговоров. Есть некоторые вопросы с индийской стороны, требующие дополнительных согласований. Российская сторона предложила максимум уступок и готова к продолжению диалога", - сказал 4 декабря Шугаев.

"Мы также знаем, что национальные ВВС Индии весьма заинтересованы в получении современной вертолетной техники российского производства, и поэтому рассчитываем на взвешенное решение наших индийских партнеров", - заявил он.

Ранее появилась информация о том, что Индия отказывается от производства Ка-226Т на своей территории и планирует купить готовые вертолеты данного типа.

"Задержка с подписанием контракта на поставку Ка-226Т связана с нерешенностью вопроса по уровню локализации", - говорил "Интерфаксу" 3 февраля замглавы ФСВТС России Владимир Дрожжов. "В настоящее время акционерами совместного предприятия подготовлены обновленные предложения, которые, надеемся, устроят индийское военное ведомство, и мы сможем выйти на этап контрактных переговоров", - сказал тогда Дрожжов.

Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в ФСВТС РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

В ноябре глава ФСВТС сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки Индии первой партии систем С-400.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С, идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2". На территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов Калашникова АК-203 и вертолетов Ка-226Т. Также планируется организовать лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".

Сообщалось, что Россия рассчитывает вскоре подписать с Индией контракты на поставку дополнительных партий истребителей МиГ-29 и Су-30, вертолетов Ка-31, а также модернизацию ранее поставленной авиатехники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
АК-74 "Калашников"
КА-226
КА-226Т
Ка-31
МиГ-29
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Алмаз-Антей
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
06.12.2021
Россия и Индия продолжают переговоры по вертолетам Ка-226Т, Москва пошла на максимум уступок - Шугаев
04.02.2021
Авиакосмическая выставка AeroIndia-2021 открывается в Бангалоре
07.11.2019
Россия и Индия определили перспективы взаимодействия в сфере ВТС
12.09.2019
Индия: перспективный и сложный партнер
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию