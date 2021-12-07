Шойгу заявляет о стабильном развитии сотрудничества России и Индии в сфере ВТС

Нью-Дели. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российско-индийское сотрудничество в военной и военно-технической областях занимает особое место в отношениях между двумя странами и продолжает стабильно развиваться, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сегодня в рамках юбилейного, 20-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии мы с моим коллегой, министром обороны Индии господином (Раджнатхом) Сингхом подробно обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере. Наметили планы совместной работы на будущее", - сказал российский министр в ходе консультаций в формате "2+2".

Шойгу также высказал убеждение, что "диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран внесет серьезный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение глобальной и региональной безопасности".

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в понедельник сообщил, что подписаны новые контракты с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. "Я рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов в отношении стрелкового оружия и военного сотрудничества", - сообщил Сингх в Twitteт.

6 декабря состоится визит в Индию президента РФ Владимира Путина. Перед этим визитом проходят переговоры глав Минобороны и МИД России и Индии, а также заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, отвечая 4 декабря на вопрос "Интерфакса", сказал, что Москва предложила Дели самые выгодные условия для заключения контракта на легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т, ожидает решения индийских партнеров.

Межправительственное соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолётостроения было подписано в 2015 году. Однако контракт на 200 вертолётов Ка-226Т общей стоимостью $1 млрд до сих пор не заключён. "Тема по Ка-226Т находится в стадии переговоров. Есть некоторые вопросы с индийской стороны, требующие дополнительных согласований. Российская сторона предложила максимум уступок и готова к продолжению диалога", - сказал 4 декабря Шугаев.

"Мы также знаем, что национальные ВВС Индии весьма заинтересованы в получении современной вертолетной техники российского производства, и поэтому рассчитываем на взвешенное решение наших индийских партнеров", - заявил он.

Ранее появилась информация о том, что Индия отказывается от производства Ка-226Т на своей территории и планирует купить готовые вертолеты данного типа.

"Задержка с подписанием контракта на поставку Ка-226Т связана с нерешенностью вопроса по уровню локализации", - говорил "Интерфаксу" 3 февраля замглавы ФСВТС России Владимир Дрожжов. "В настоящее время акционерами совместного предприятия подготовлены обновленные предложения, которые, надеемся, устроят индийское военное ведомство, и мы сможем выйти на этап контрактных переговоров", - сказал тогда Дрожжов.

Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в ФСВТС РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

В ноябре глава ФСВТС сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки Индии первой партии систем С-400.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С, идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2". На территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов Калашникова АК-203 и вертолетов Ка-226Т. Также планируется организовать лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".

Сообщалось, что Россия рассчитывает вскоре подписать с Индией контракты на поставку дополнительных партий истребителей МиГ-29 и Су-30, вертолетов Ка-31, а также модернизацию ранее поставленной авиатехники.