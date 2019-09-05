Цена контракта на поставку в Индию 200 российских вертолетов Ка-226Т пока не определена
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: http://www.airwar.ru
ЦАМТО, 4 сентября. Цена контракта на поставку в Индию 200 российских вертолетов Ка-226Т пока не определена. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам генеральный директор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Технические переговоры завершены, необходимо завершить коммерческо-ценовые", – сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.
При этом он подчеркнул, что после подписания контракта стоимость не будет озвучена, отмечает агентство.
Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Похожие новости
22.02.2012
«Еврокоптер» нервничает перед оглашением результатов тендера на закупку 197 легких вертолетов