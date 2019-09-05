ЦАМТО, 4 сентября. Цена контракта на поставку в Индию 200 российских вертолетов Ка-226Т пока не определена. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам генеральный директор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Технические переговоры завершены, необходимо завершить коммерческо-ценовые", – сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

При этом он подчеркнул, что после подписания контракта стоимость не будет озвучена, отмечает агентство.