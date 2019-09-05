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05.09.2019
ЦАМТО

Цена контракта на поставку в Индию 200 российских вертолетов Ка-226Т пока не определена

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: http://www.airwar.ru

ЦАМТО, 4 сентября. Цена контракта на поставку в Индию 200 российских вертолетов Ка-226Т пока не определена. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам генеральный директор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Технические переговоры завершены, необходимо завершить коммерческо-ценовые", – сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

При этом он подчеркнул, что после подписания контракта стоимость не будет озвучена, отмечает агентство.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
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