Войти
05.09.2019
ЦАМТО

ТАНТК им. Г.М.Бериева подвел итоги участия в авиасалоне МАКС-2019

237
0
0
Самолеты-амфибии Бе-103
Изготовленные для КНР, но так и не выкупленные заказчиком легкие самолеты-амфибии Бе-103 в цеху Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.
Источник изображения: Юрий Ковалев / debri-dv.com

ЦАМТО, 4 сентября. ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" совместно с ПАО "Ил" (в составе ПАО "ОАК") принял участие в МАКС-2019 в рамках общей экспозиции ОАК.

На стенде была представлена информация по многоцелевому самолету-амфибии Бе-200 (и его модификациям), а также по легкому самолету-амфибии Бе-103.

В первый рабочий день салона, 27 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели экспозиции участников авиасалона и ознакомились с образцами авиационной техники, в числе которой был и многоцелевой самолет-амфибия Бе-200. Представлял амфибию двум президентам генеральный директор ПАО "Ил" (управляющая компания ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева") Юрий Грудинин.

Созданный на ТАНТК многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС (№21512, "Константин Бабич"), был представлен на МАКС-2019 в поисково-спасательном варианте с подвешенными на подкрыльевых пилонах авиационными спасательными контейнерами КАС 150М. Самолет демонстрировался специалистам и посетителям салона как на статической стоянке, так и в воздухе. В ходе демонстрационных полетов были продемонстрированы маневренные возможности самолета и выполнялись "фирменные" сбросы воды в цветах российского флага. Пилотировал самолет экипаж ТАНТК во главе с командиром, летчиком-испытателем Николаем Кулешовым.

В рамках статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 был также представлен созданный на ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" совместно с Военным учебно-научным центром ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" и Государственным центром подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО Российской Федерации имени В.П.Чкалова макет аэромобильного комплекса для выполнения войскового ремонта и обслуживания авиационной техники, включающего раскладные блок-контейнеры с генератором и компрессором, лабораторией неразрушающего контроля, участками для слесарного ремонта, сварочных работ, ремонта остекления и деталей из композитных материалов, лаборатории для ремонта бортовых гидросистем и электросетей, диагностики блоков радиоэлектронного оборудования самолетов.

В рамках деловой программы 29 августа на МАКС-2019 прошло совещание по вопросам развития российской гидроавиации, и ее применения для достижения целевых показателей национальных проектов, а также в интересах хозяйственной деятельности экономических субъектов. От ПАО "ОАК" совещание провел советник президента ОАК по гидроавиации Владимир Пучков. Присутствовавшим представителям министерств и ведомств России был предложен комплексный план продвижения амфибийной авиации для заинтересованных служб, как в нашей стране, так и за рубежом и выработаны направления дальнейшего взаимодействия.

В рамках деловой программы выставки прошли деловые встречи специалистов ТАНТК с представителями потенциальных заказчиков. В ходе выставки Ю.Грудининым были подписаны меморандумы о намерениях с рядом зарубежных фирм по продвижению самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Бе-103 на мировом рынке. В частности, они займутся поиском партнеров по организации производства, продажам, техническому обслуживанию и ремонту самолетов-амфибий, произведенных для коммерческих компаний и государственных ведомств.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Бе-103
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
Ил
Минoбороны РФ
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
29.08.2019
ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" продолжает продвигать самолеты-амфибии на мировой рынок
21.08.2015
ОАК хочет подписать контракты на поставки самолетов в рамках МАКС-2015
16.12.2014
Обретая небо
27.09.2010
"Гидроавиасалон-2010"
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 02:00
  • 6
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР
  • 05.09 01:50
  • 43
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 05.09 00:18
  • 1
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 04.09 23:42
  • 4
Вике-Фрейберга: солдаты НАТО умирали в Мали. Почему бы не сделать это и в Латвии (Baltus Balss, Латвия)
  • 04.09 22:31
  • 6
Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских
  • 04.09 22:28
  • 22
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 04.09 22:25
  • 7
В России создан новый тип глушителя
  • 04.09 22:22
  • 7
Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?
  • 04.09 21:21
  • 70
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 04.09 21:03
  • 9
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 04.09 20:43
  • 6
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 04.09 17:12
  • 1
Будущее Турции в руках Москвы
  • 04.09 15:55
  • 5
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 04.09 15:52
  • 11
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 04.09 15:47
  • 25
Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии