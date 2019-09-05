ТАНТК им. Г.М.Бериева подвел итоги участия в авиасалоне МАКС-2019

Изготовленные для КНР, но так и не выкупленные заказчиком легкие самолеты-амфибии Бе-103 в цеху Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.

ЦАМТО, 4 сентября. ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" совместно с ПАО "Ил" (в составе ПАО "ОАК") принял участие в МАКС-2019 в рамках общей экспозиции ОАК.

На стенде была представлена информация по многоцелевому самолету-амфибии Бе-200 (и его модификациям), а также по легкому самолету-амфибии Бе-103.

В первый рабочий день салона, 27 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели экспозиции участников авиасалона и ознакомились с образцами авиационной техники, в числе которой был и многоцелевой самолет-амфибия Бе-200. Представлял амфибию двум президентам генеральный директор ПАО "Ил" (управляющая компания ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева") Юрий Грудинин.

Созданный на ТАНТК многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС (№21512, "Константин Бабич"), был представлен на МАКС-2019 в поисково-спасательном варианте с подвешенными на подкрыльевых пилонах авиационными спасательными контейнерами КАС 150М. Самолет демонстрировался специалистам и посетителям салона как на статической стоянке, так и в воздухе. В ходе демонстрационных полетов были продемонстрированы маневренные возможности самолета и выполнялись "фирменные" сбросы воды в цветах российского флага. Пилотировал самолет экипаж ТАНТК во главе с командиром, летчиком-испытателем Николаем Кулешовым.

В рамках статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 был также представлен созданный на ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" совместно с Военным учебно-научным центром ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" и Государственным центром подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО Российской Федерации имени В.П.Чкалова макет аэромобильного комплекса для выполнения войскового ремонта и обслуживания авиационной техники, включающего раскладные блок-контейнеры с генератором и компрессором, лабораторией неразрушающего контроля, участками для слесарного ремонта, сварочных работ, ремонта остекления и деталей из композитных материалов, лаборатории для ремонта бортовых гидросистем и электросетей, диагностики блоков радиоэлектронного оборудования самолетов.

В рамках деловой программы 29 августа на МАКС-2019 прошло совещание по вопросам развития российской гидроавиации, и ее применения для достижения целевых показателей национальных проектов, а также в интересах хозяйственной деятельности экономических субъектов. От ПАО "ОАК" совещание провел советник президента ОАК по гидроавиации Владимир Пучков. Присутствовавшим представителям министерств и ведомств России был предложен комплексный план продвижения амфибийной авиации для заинтересованных служб, как в нашей стране, так и за рубежом и выработаны направления дальнейшего взаимодействия.

В рамках деловой программы выставки прошли деловые встречи специалистов ТАНТК с представителями потенциальных заказчиков. В ходе выставки Ю.Грудининым были подписаны меморандумы о намерениях с рядом зарубежных фирм по продвижению самолетов-амфибий Бе-200ЧС и Бе-103 на мировом рынке. В частности, они займутся поиском партнеров по организации производства, продажам, техническому обслуживанию и ремонту самолетов-амфибий, произведенных для коммерческих компаний и государственных ведомств.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".