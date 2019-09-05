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05.09.2019
bmpd.livejournal.com

Церемония боевого развертывания боевых вертолетов AH-64E Apache ВВС Индии на границе с Пакистаном

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Церемония боевого развертывания ударных вертолетов AH-64E Apache ВВС Индии на границе с Пакистаном

3 сентября 2019 года на авиабазе Патханкот в штате Пенджаб, в пятидесяти километрах от границы с Пакистаном прошла торжественная церемония боевого развертывания первых восьми ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache, полученных из США. Индия заказала у Boeing в 2015 году 22 боевых вертолета Apache Guardian и 15 транспортных вертолетов Chinook. Сумма той сделки составила около $3 млрд. В 2017 году правительство Индии дало согласие на закупку очередной партии из 6 ударных вертолетов AH-64E Apache на общую сумму $654,6 млн. Помимо самих вертолетов Индия получит запасные части к ним, оружие и боеприпасы. Кроме того, соглашение предусматривает обучение индийских пилотов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
США
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
Компании
Boeing
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