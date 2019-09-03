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03.09.2019
Интерфакс-АВН

Военная академия РВСН подготовит офицеров к работе с перспективными ракетными комплексами

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Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого обучит офицеров работе с перспективными боевыми комплексами, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Ракетные войска продолжают свое развитие, воплощая лучшие достижения науки и конструкторской мысли. Идет процесс перевооружения на новые, современные боевые ракетные комплексы", - заявил командующий РВСН Сергей Каракаев на торжественном мероприятии, посвященном началу учебного года.

В Минобороны отметили, что в новом учебном году будет продолжена подготовка офицерских кадров с учетом перевооружения РВСН на новые и перспективные боевые ракетные комплексы.

По данным военного ведомства, в этом году к занятиям в академии РВСН приступили более 1000 офицеров и курсантов, подготовку которых будут осуществлять свыше 600 докторов и кандидатов наук и около 80 лауреатов премий государственного уровня.

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