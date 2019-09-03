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03.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США назвали возможную причину ядерной войны

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Командная ракета 15А11 системы Периметр
Командная ракета 15А11 системы Периметр.
Источник изображения: © неизвестный фотограф Минобороны СССР

Использование искусственного интеллекта военными при принятии решения о нанесении ядерного удара представляет серьезную опасность, пишет бывший замминистра обороны США Роберт Уорк в статье, опубликованной изданием Breaking Defense.

Уорк отметил, что системы искусственного интеллекта запускаются по определенным параметрам и показателям и в некоторых ситуациях ИИ может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, что это является "тревожной перспективой", передает РИА "Новости".

Бывший заместитель шефа Пентагона привел в пример российскую систему "Периметр", которая якобы может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы. По его словам, "Периметр" в таком случае направит запрос в штаб войск, и, если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Уорк считает, что использование искусственного интеллекта в военной сфере может обернуться плачевным последствиям и без его прямого участия в управлении ядерным оружием. Опасным также является его использование при анализе разведывательных данных, а также в системах раннего предупреждения, указал он.

Например, система искусственного интеллекта в командном центре Китая, проанализировав оперативные данные, может прийти к выводу, что Соединенные Штаты готовятся нанести удар по Китаю, и порекомендуют нанести превентивный удар, пишет Уорк.

Эксперт в то же время признает, что искусственный интеллект может принести пользу военным. Он призывает применять его ограниченно и не распространять на ядерное вооружение, поскольку это может привести к "катастрофическому сценарию".

Ранее западные СМИ назвали четыре основные причины возможной гибели человечества.



Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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