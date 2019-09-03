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03.09.2019
Вестник Мордовии

Т-62МВ с "реактивной броней" впервые засветился в Сирии. Но его потеряли

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Источник изображения: Фото: twitter.com/oryxspioenkop

До недавнего времени в Сирии в боевых действиях участвовали обычные Т-62 и более современные Т-62М. Как оказалось, в настоящее время террористов уничтожают и Т-62МВ с динамической защитой или, как ее еще называют, "реактивной броней".

Хотя эти танки были созданы в 80-е годы, в отличие от "шестьдесят вторых" с пассивным дополнительных бронированием, которые до Сирии воевали еще в Афганистане, в войне августа 2008 года, этот конфликт - первый в их биографии.

Источник изображения: Фото: twitter.com/oryxspioenkop

Кстати, о возможном появлении таких танков в этой "горячей точке" мы писали год назад.

Засветилась впервые эта машина при достаточно печальных обстоятельствах. Утверждается, что мятежники захватили ее во время одного из нападений на позиции правительственных войск (тогда еще был захвачен БРМ-1К).

Противоречивые сведения приходят о судьбе сирийского экипажа. Будем надеяться, что им удалось остаться в живых и не попасть в плен.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Сирия
Продукция
БРМ-1К
Т-62
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