С «Арбалетом» в глубокий рейд

Бронеавтомобиль «Тигр» с новым боевым оснащением повышает не только мобильность, но и огневую мощь войсковых разведчиков. Фото ООО «ВПК».

Войсковая разведка пройдет через все боевые порядки противника

В рамках перевооружения разведподразделений Сухопутных войск на их вооружение поставлены новые мобильные комплексы «Арбалет». В конце прошлой недели стало известно, что российские разведывательные подразделения получат на вооружение бронеавтомобили «Тигр», оснащенные дистанционными боевыми модулями «Арбалет». Последние могут поражать цели днем и ночью в любую погоду. Также благодаря системе сопровождения целей «Арбалет» эффективно борется с легкими беспилотниками и квадрокоптерами.

Уже несколько лет в российских Вооруженных силах продолжается реформирование разведывательных частей и подразделений. Изменения коснулись не только разведчиков Сухопутных войск, но и их коллег из Воздушно-десантных войск, а также Военно-морского флота.

В настоящее время возможности российских войсковых разведчиков радикально усилились. У них появились новые технические средства, вооружение, а количество разведывательных органов увеличилось. К примеру, впервые за несколько десятков лет в Вооруженных силах началось формирование специализированных воинских частей – бригад разведки. Офицеры, солдаты и сержанты разведывательных частей и подразделений приняли участие в боевых действиях в Сирии.

Между тем разведывательная реформа во многом остается неосвещенной. Поэтому интересно понять, как выглядят современные российские разведывательные части и подразделения, какие задачи они могут решать.

После Великой Отечественной войны в Советской армии была выстроена достаточно стройная структура разведывательных частей и подразделений.

Во многом она опиралась на опыт Великой Отечественной войны. Акцент был сделан на ведение маневренных боевых действий, поэтому основу разведывательных органов составляли части и подразделения, действующие на бронетехнике.

В каждом танковом и мотострелковом полку по штату была положена отдельная разведывательная рота (РР). Первоначально ее взводы выполняли задачи на боевых машинах – бронетранспортерах БТР-40 и БТР-60. Но позже была разработана и поступила на вооружение специализированная техника для разведчиков – боевые разведывательные десантные машины (БРДМ) и боевые разведывательные машины (БРМ) на базе БМП-1 или БМП-3.

В общевойсковых дивизиях по штату были отдельные разведывательные батальоны (ОРБ) трехротного состава. Первая рота ОРБ была танковой. Первоначально на плавающих ПТ-76, но в конце 1980-х годов их заменили Т-62 и Т-72. Вторая разведрота дивизионного разведывательного батальона по составу и вооружению была аналогична полковой.

Третья рота ОРБ была разведывательно-десантной (РДР). Принято считать, что эти подразделения по своей организационно-штатной структуре, а также по вооружению и подготовке личного состава были идентичными ротам специального назначения бригады спецназа. Но это далеко не так.

СКОРОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Разведывательно-десантные роты были неким гибридом подразделений войсковой разведки и частей СпН. Главное отличие – дальность заброски разведгрупп в тыл противника. Дивизионные разведчики действовали гораздо ближе к своим войскам. Поэтому разведывательные группы РДР отличались меньшей автономностью, в них было больше личного состава. Также у них отсутствовали определенные системы вооружения и связи, которые были у спецназа.

К примеру, до самого распада СССР на вооружении РДР были автоматы АКМ с глушителями ПБС. Тогда как специальные снайперские винтовки ВСС и автоматы АС по штату были положены только подразделениям специального назначения.

Между тем разведчики-десантники так же, как и их старшие коллеги из бригад и отдельных рот специального назначения, проходили специализированную парашютную и водолазную подготовку.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов в состав полковых разведрот и дивизионных разведывательных батальонов начали включать подразделения радиотехнической разведки (РТР). Первоначально это были отдельные группы РТР в составе ОРБ. Позже количество радиотехнических средств выросло. В батальонах были сформированы роты РТР, а в полковых разведротах – взводы радиотехнической разведки. Их задачей было выявление систем связи противника и пунктов управления. Уже в 1980-е годы добавилась задача поиска элементов разведывательно-ударных комплексов.

В общевойсковых армиях (ОА) были разведывательные роты специального назначения. Это были отдельные воинские части со своими номерами и печатями. Поэтому по своей организационно-штатной структуре армейские роты отличались от рот СпН бригад спецназа. В частности, у «армейцев» было больше автомобильной техники, в их составе были отделения материально-технического обеспечения. Также в распоряжении командира армейской роты СпН был собственный взвод (иногда отделение) связи.

В середине 1970-х годов в Советской армии был проведен эксперимент по формированию первых разведывательных бригад. По своему штату и задачам новые части напоминали американские бронекавалерийские полки. Первой была развернута в Монголии 20-я бригада, чуть позже там же была сформирована во многом схожая 25-я Орбр.

В состав бригад входило по четыре разведывательных батальона. Правда, последние имели достаточно специфическую структуру, близкую к мотострелковым подразделениям. Две роты батальона были оснащены БМП-1 или БТР-60, также были танковая рота на Т-62 и минометная батарея. Боевые машины перевозили разведывательные группы в составе командира, наводчика-оператора, механика-водителя, гранатометчика и пулеметчика.

Опыт войны в Афганистане показал необходимость существенного расширения возможностей разведывательных органов. В частности, возникла высокая потребность в подразделениях, которые ведут силовую разведку. Поэтому уже в середине 1980-х годов в мотострелковых батальонах 40-й армии появились разведывательные взводы. Полковые разведывательные роты были усилены боевыми машинами пехоты. А танковые роты в дивизионных ОРБ заменили на обычные разведывательные.

Также анализ современных военных угроз показал необходимость наличия в составе дивизий специальных центров анализа и обработки информации. В них поступали сведения не только от разведывательных органов, но и от общевойсковых подразделений, а также данные от вышестоящего командования.

ОТВЕТНЫЙ ХОД

После распада Советского Союза Российская армия пережила череду болезненных сокращений. Причиной стало хроническое недофинансирование, а также отсутствие необходимого количества призывников.

Практически все ОРБ общевойсковых дивизий были переведены на сокращенный штат. В их составе были свернуты танковые и разведывательно-десантные роты, а также подразделения радиотехнической разведки. Также началось сокращение отдельных армейских рот специального назначения. Сначала их переводили на сокращенный штат, потом – в категорию кадр. Позже эти воинские части вообще были расформированы.

В 1993 году в Вооруженных силах началось формирование Мобильных сил. От Сухопутных войск в их состав должны были быть включены вновь сформированные отдельные мотострелковые бригады. Планировалось, что в каждой омсбр будет разведывательный батальон «афганского» штата, а также разведвзводы в каждом мотострелковом батальоне. Но позже из-за нехватки средств в бригадах ОРБ были урезаны, а их место заняли разведывательные роты.

Во время первой чеченской войны была сформирована 205-я отдельная мотострелковая бригада. В ее составе были сформированы не только разведывательные взводы, но и полноценный разведбат. Позже в состав 205-й омсбр даже была включена отдельная рота специального назначения. Правда, просуществовала она недолго. Рота была расформирована в середине 2000-х годов.

Но уже в ходе второй чеченской кампании ГРУ и командование Сухопутных войск приложили все усилия для полноценного функционирования системы разведки в масштабе развернутой в республике Объединенной группировки войск и сил. Когда на территории Чечни в начале 2000-х годов формировалась 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, большое внимание было уделено именно организации разведывательных подразделений.

В каждом дивизионном мотострелковом батальоне был сформирован разведывательный батальон. В полковых разведывательных ротах появились взводы радиотехнической разведки. В дивизионном ОРБ было сформировано две разведывательные роты и рота радиотехнической разведки. В состав последней вошли подразделения беспилотных летательных аппаратов. Вместо разведывательно-десантной роты в батальоне появилась рота СпН.

Также в составе разведбата был впервые создан центр анализа и обработки информации, который в масштабе реального времени анализировал, обрабатывал и передавал командованию дивизии развединформацию как от дивизионных разведчиков, так и от средств вышестоящих штабов. Единственная проблема ОРБ 42-й МСД – он был единственным на все Вооруженные силы.

В ходе реформы «Нового облика» большое внимание было уделено разведывательным подразделениям. Так, в каждом мотострелковом батальоне вновь сформированных бригад появились разведвзводы. Также бригады пополнились отдельными разведывательными батальонами.

Из состава ОРБ были исключены танковые, а также разведывательно-десантные роты. Вместо них в состав новых разведбатов вошла одна разведывательная рота на БРМ-1 или БРМ-3, рота радиотехнических средств разведки, а также центр анализа и обработки информации. Позже было принято решение пересадить бойцов разведывательных рот на бронеавтомобили «Тигр».

В конце 2000-х годов в Сухопутных войсках вернулись к вопросу формирования отдельных разведывательных бригад в составе общевойсковых армий. Было опубликовано несколько научных работ, а одна статья даже попала в популярный на тот момент журнал «Братишка».

Планировалось, что новые воинские части будут неким гибридом американских бронекавалерийских полков и бригад спецназа. Первый батальон должен был быть вооружен танками и боевыми машинами пехоты, второй формировался так отряд специального назначения, а третий оснащался средствами радиотехнической разведки. Также в составе бригады должны были быть артиллерийский дивизион, эскадрилья вертолетов и отдельные подразделения беспилотников.

Первой такой воинской частью стала экспериментальная 100-я разведывательная бригада (ОРБр), дислоцирующаяся в Моздоке (она подчинялась 58-й армии Южного военного округа). Ее формирование началось в 2009 году. Тогда же в Минобороны сообщили, что новая воинская часть должна «стать легким мобильным соединением с достаточным количеством средств разведки и мощным вооружением».

Организационно-штатная структура 100-й ОРБр получилась очень оригинальной. В составе бригады были и разведывательный батальон, и подразделения радиотехнической разведки и беспилотных летательных аппаратов, а также десантно-штурмовой батальон, танковые подразделения, артиллерийский дивизион и даже отряд СпН с вертолетной эскадрильей. Правда, проведенные учения показали, что бригада слишком перетяжелена, а ее части и подразделения плохо работают вместе.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В настоящее время структура разведывательных органов Сухопутных войск выглядит следующим образом. В составе общевойсковых полков сформированы разведывательные роты. В дивизиях и бригадах действуют разведывательные батальоны. В свою очередь, в интересах командования общевойсковой армии ведут разведку отдельные разведывательные бригады, а также отдельные роты специального назначения.

Существенные изменения были внесены в организационно-штатную структуру разведывательных батальонов. В их состав вошли две разведывательные, а также одна разведывательно-десантная рота и группа радиотехнической разведки.

Бывшие батальонные роты радиотехнической разведки объединили с подразделениями беспилотников. Также в их состав вошли расчеты радиолокационных станций ближней разведки. В разведывательных батальонах помимо центров обработки информации появились специальные взводы связи, которые разворачивают автоматизированные системы управления. Это особенно актуально с учетом массового оснащения разведчиков комплексами разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Как заявил в интервью начальник разведки Сухопутных войск генерал-майор Алексей Белоусов, «при плохой видимости, тумане, сильном снегопаде, дожде наши РЛС могут увидеть очень много. Кроме того, наши подразделения оснащаются комплексом разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М». Это отличный комплекс, который хорошо зарекомендовал себя. Также наше тактическое звено оснащается комплексами беспилотных летательных аппаратов».

Первоначально в батальонах разведывательно-десантные роты стали ротами специального назначения. Но позже от такого решения отказались – теперь эти подразделения носят название «разведывательные роты специальные». Примечательно, что в горных мотострелковых бригадах (34 омсбр и 55 омсбр) – это альпинистские роты. Их личный состав обучен ведению разведки и боевых действий на высоте свыше 3,5 тыс. м. А в 80-й арктической мотострелковой бригаде разведывательно-десантная рота умеет действовать в сложнейших условиях Крайнего Севера.

В 2016 году стартовало перевооружение разведывательных частей и подразделений. Разведчики опять пересели на боевые разведывательные машины БРМ-1 и БРМ-3. Как заявил неназванный представитель военного ведомства, «бронеавтомобили будут заменены не везде, а только в разведывательных ротах разведывательных батальонов мотостреловых и танковых бригад и дивизий». В ротах глубинной разведки «Тигры» останутся.

В 2017 году началось формирование новых отдельных армейских бригад разведки. Помимо 100-й орбр была сформирована вторая воинская часть – 96-я бригада, которая вошла в состав 1-й танковой армии Западного военного округа.

После неудачного эксперимента с 100-й бригадой организационно-штатная структура была пересмотрена. Правда, пока она остается закрытой. Известно только, что в составе орбр есть разведывательный батальон. В составе последнего так называемые роты глубинной разведки (скорее всего речь идет о разведывательно-десантных ротах), а также роты специального назначения. Есть в составе бригад также подразделения радиотехнической разведки, а также беспилотники.

Если проанализировать фото- и видеосюжеты, посвященные 100-й и 96-й разведывательным бригадам, то можно заметить, что личный состав перемещается на бронеавтомобилях «Тигр-СпН», а также «Тайфун-К». Примечательно, что у нижегородцев в автопарке есть также автомобили «Рысь».

Также в 2017 году началось формирование отдельных армейских рот специального назначения. В настоящее время известно о двух таких воинских частях. Одна рота входит в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. В ноябре 2020 года личный состав этой воинской части принял участие в совместных учениях с бойцами сил специальных операций в Пакистане.

Вторая рота вошла в состав 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. В декабре 2018 года пресс-служба Западного военного округа сообщила, что «отдельное подразделение специального назначения вошло в боевой состав общевойсковой армии ЗВО. Бойцы спецназа будут дислоцированы в Воронежской области, где для боевой подготовки личного состава разведгрупп создадут объекты материально-технической базы на полигоне Погоново».

Возникает вопрос: в чем разница между ротами специального назначения, которые входят в состав бригад разведки, и отдельными ротами СпН армейского подчинения? Можно сделать вывод, что армейские роты заточены в первую очередь на штурмовые действия – рейды, захваты объектов, засады и т.д. А вот бойцы бригад разведки действуют скрытно в тылу противника.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.