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30.08.2019
ТАСС

Рогозин поручил подготовить соглашение по полетам астронавтов ЕКА на российских кораблях

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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее глава Европейского космического агентства Ян Вернер сообщил, что оно готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил подготовить двустороннее соглашение с Европейским космическим агентством (ЕКА) по вопросу отправки их астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях.

"Европейское космическое агентство готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях. Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения Роскосмоса с ЕКА дано", - написал Рогозин в четверг на своей странице в Twitter.

В свою очередь глава агентства Ян Вернер сообщил в четверг ТАСС, что ЕКА готово в будущем отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз", но для этого необходимы соответствующие договоренности с Роскосмосом.

Ранее глава представительства ЕКА в России Рене Пишель сообщил ТАСС, что агентство может временно прекратить полеты европейских астронавтов к МКС на "Союзах". По его словам, в соответствии с нынешним графиком полетов, согласованным странами - партнерами по МКС, последним на ближайшее время европейским астронавтом, полетевшим на станцию на российском "Союзе", является Лука Пармитано. Это связано с появлением американских пилотируемых кораблей, а также с контрактными отношениями Европейского космического агентства с NASA по работе на МКС.

По словам Вернера, ЕКА не оплачивает полеты своих астронавтов на МКС. Агентство поставляет оборудование американским коллегам, а они предоставляют возможность запуска европейских астронавтов на станцию. Поэтому решение о том, на чем лететь к станции зависит от договоренностей NASA и Роскосмоса.

В новость внесена правка (10:13 мск) - уточняется спикер в пятом абзаце, верно - Вернер

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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