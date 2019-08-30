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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Россия нарастила до 20% долю систем ПВО в оружейном экспорте за счет выхода на международный рынок С-400 "Триумф" - газета

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Доля систем противовоздушной обороны (ПВО) в российском военном экспорте выросла в прошлом году до 20% благодаря выходу на международный рынок зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщает в четверг газета "Ведомости".

"Рост доли ПВО в общем объеме поставок обусловлен выходом на международный рынок С-400 "Триумф"", - говорится в публикации со ссылкой на источник издания, работающий в системе военно-технического сотрудничества (ВТС).

При этом, как полагает собеседник газеты, впоследствии цифру в 20% можно будет поддерживать за счет продвижения на рынок новых систем типа С-350 "Витязь", а также за счет постпродажного обслуживания ранее поставленных комплексов ПВО, уточняется в статье.

Издание напоминает, что "в этом году поставки С-400 для китайского заказчика завершаются, но к ним добавятся поставки систем С-400 для Турции, которые закончатся в сентябре".

Поэтому, по словам источника газеты, близкого к "Рособоронэкспорту", доля средств ПВО в 2019 году в общем объеме поставок российских вооружений даже может вырасти до 25-30% от общего объема.

"А в следующем году, к которому поставочные контракты с Китаем и Турцией будут выполнены, может начаться выполнение крупного контракта с Индией. Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца 2019 года, в этом случае поставки могут начаться в 2020 году, а завершиться к 2025 году, сообщил в июле журналистам заместитель директора ФС ВТС (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России - ИФ) Владимир Дрожжов", - пишет газета.

О том, что доля систем ПВО в российском военном экспорте выросла в 2018 году до 20%, журналистам в среду сообщил директор ФС ВТС Дмитрий Шугаев на авиасалоне "МАКС-2019".

Говоря о новинках российского экспорта, которые планируется продвигать, Шугаев заявил, что у России есть конкурентные образцы беспилотных летательных аппаратов, активно развивается сотрудничество в вопросе поставок истребителей поколения 4++ Су-35, на рынок планируется вывести и экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57.

"Параллельно с этим у нас есть что предложить из военно-транспортной авиации: это, прежде всего, Ил-76-МД-90А, это самолет-заправщик Ил-78-МК-90А, легкий транспортник Ил-112, транспортно-десантный вертолет Ми-38Т", - уточнил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

Шугаев также выразил надежду, что предстоящие российско-индийские контакты на высшем уровне помогут продвижению в реализации контракта на производство в Индии 200 вертолетов Ка-226.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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