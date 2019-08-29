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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Россия нарастила долю систем ПВО в оружейном экспорте до 20% - глава ФСВТС России

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С-400
С-400.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Жуковский. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Доля систем противовоздушной обороны (ПВО) в российском военном экспорте выросла в 2018 году до 20%, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"В оборонной выручке у нас доля ВВС всегда в районе 50 процентов, никогда не снижалась. (Доля) ПВО за прошлый год увеличилась до 20 процентов, сюда входят системы радиоэлектронной борьбы, это очень важная для нас тема, тем более что нам есть что показать", - сказал Шугаев журналистам в среду.

Говоря о новинках российского экспорта, которые планируется продвигать, он заявил, что у России есть конкурентные образцы беспилотных летательных аппаратов, активно развивается сотрудничество в вопросе поставок истребителей поколения 4++ Су-35, на рынок планируется вывести и экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57.

"В целом, за последнее время мы, мне кажется, хорошо продвинулись по Су-35, вы знаете, что у нас реализуется контракт с Китаем, мы на мировой рынок сегодня продвигаем в целом наш перспективный Су-57Э, паспорт экспортного облика на него оформлен, нас ничто не останавливает его двигать как продукт", - отметил глава ФСВТС России.

Он отметил, что показ Су-57 на авиасалоне "МАКС-2019" поможет продвижению этого самолета.

"Параллельно с этим у нас есть что предложить из военно-транспортной авиации: это прежде всего Ил-76-МД-90А, это самолёт-заправщик Ил-78-МК-90А, легкий транспортник Ил-112, транспортно-десантный вертолёт Ми-38Т", - сказал Шугаев.

Он также выразил надежду, что предстоящие российско-индийские контакты на высшем уровне помогут продвижению в реализации контракта на производство в Индии 200 вертолетов Ка-226.

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