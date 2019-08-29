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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Артиллерия большой мощности ЮВО уничтожила объекты условного противника в ходе учений на Северном Кавказе

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240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан
240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Ростов-на-Дону. 28 августа. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Военнослужащие артиллерийского соединения Южного военного округа в рамках учений поразили цели условного противника на Северном Кавказе из реактивных систем залпового огня, а также самоходных минометов и самоходных пушек, сообщает пресс-служба ЮВО.

"По замыслу операции огневой удар одновременно нанесли подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и дивизионы РСЗО "Смерч" при поддержке подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М "Малка" артиллерийского соединения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выполнения задачи по уничтожению важных целей условного противника артиллерийские подразделения совершили противоогневой манёвр и приступили к дальнейшему уничтожению сосредоточенным огнем опорных пунктов условного противника.

Корректирование огня артиллерии, а также видеоконтроль точности нанесения огневого поражения целей "противника" выполняли приданные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Ранее сообщалось, что соединения и воинские части трех общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии ЮВО задействованы в стартовавших в понедельник на юге страны масштабных двусторонних командно-штабных учениях.

Учебные мероприятия пройдут на 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставропольском, Краснодарском краях и Республике Крым.

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