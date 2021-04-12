Учениям свет: в России началась масштабная военная проверка

Самые интенсивные маневры будут на Дальнем Востоке и в Сибири

В середине нынешней недели министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале масштабной проверки по итогам зимнего периода обучения. По его словам, в течение месяца будет проведено 4048 учений на 101 полигоне. Как отметили источники «Известий» в военном ведомстве, самые масштабные мероприятия пройдут в Центральном (ЦВО) и Восточном (ВВО) военных округах. В последнем уже работает специальная комиссия Генштаба во главе с его начальником Валерием Герасимовым. Передвижения войск на юге России вызвали неоднозначную реакцию за рубежом. Какие силы и средства участвуют в стартовавших маневрах, где они действуют и какие эпизоды отрабатывают, разбирались «Известия».

Весенние зачеты

Источники издания в Минобороны рассказали, что проходящие мероприятия по своим масштабам не превосходят учения «Кавказ-2020» и «Центр-2019». Но в отличие от них в нынешних маневрах участвуют части и соединения всех военных округов, а также стратегическое командование «Северного флота». Наиболее масштабные эпизоды отработают в ЦВО и ВВО, а не на западе страны, добавили источники.

По словам начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, в Восточном округе проверят и оценят 11 объединений и 71 соединение и воинскую часть. В предыдущий раз такой масштаб был на стратегических учениях «Восток-2018».

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В ВВО работает самая представительная комиссия Генштаба. Помимо Виктора Герасимова, в нее вошли заместители министра обороны — генералы Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров. В остальных округах проверки будут контролировать их командующие.

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, ВВО для работы специальной комиссии Генштаба выбран неслучайно. В конце прошлого года там провели серьезные организационно-штатные мероприятия. Также в округе идет масштабное перевооружение и войска получают новейшие образцы техники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 6 апреля, заявил, что в Вооруженных силах России начались плановые проверки боевой готовности. По его словам, предстоит провести 4048 учений, в том числе 812 двусторонних. Они пройдут на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— В апреле завершается зимний период обучения, и все воинские части без исключения должны быть проверены различными методами: на тактических учениях, при подъеме по боевой тревоге, квалификационными стрельбами, вождением, полетами, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — По итогам каждая часть получает оценку. Для этого учитывается целый ряд показателей, начиная от боеготовности и заканчивая жилищными условиями. Нынешняя проверка по объемам ничем не отличается от тех, что были в предыдущие годы. Меняться могут лишь полигоны. После этого начнется подготовка к летнему периоду обучения.

Боевые игры

В рамках проверки ВВО на Камчатке уже провели крупное двустороннее учение мотострелков и морпехов. Высадку войск с трех больших десантных кораблей (БДК) впервые поддержал парашютный десант полного батальона морской пехоты — с самолетов Ан-12 и Ан-26. Помогали операции и боевые пловцы.

В Кемеровской области на стрельбах 120-й артиллерийской бригады задействовали все калибры, включая тяжелые 203-миллиметровые орудия 2С7М «Малка» и 300-миллиметровые установки залпового огня «Смерч». В ЦВО учения проводят не только в Сибири, на Урале и в Поволжье, но и на российских военных объектах за рубежом. В Таджикистане зенитчики успешно отстрелялись из полученных недавно систем С-300ПС, отразив налет условного противника на 201-ю военную базу. В общей сложности в округе привлекли к проверкам около 70 тыс. человек и 15 тыс. единиц военной техники.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В Воронежской области на полигоне Погоново развернули бригаду управления общевойсковой армии. Ведутся проверки войск и в Ростовской области. Именно крупная передислокация войск на юге страны и в Крыму вызвала неоднозначную реакцию за рубежом. Беспилотники и самолеты-разведчики стран — членов НАТО активизировали полеты над Украиной и вдоль черноморского побережья России.

Уникальные учения, ранее анонсированные «Известиями», провели бомбардировщики Су-34 в Мурманской области. 10 самолетов перелетели туда за 2 тыс. км со своей базы Шагол в ЦВО. Впервые они нанесли удары управляемыми ракетами по морским мишеням, имитирующим корабли противника.

В Западном военном округе батальонная тактическая группа элитной 4-й танковой Кантемировской дивизии отправилась под Нижний Новгород. Там она проведет двусторонние поединки с 6-й отдельной танковой бригадой. Остальные ее части тренируются на своих обычных полигонах в Подмосковье. В Алабино стартовала проверка 2-й мотострелковой Таманской дивизии.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Помимо общевойсковых соединений, по всей стране сейчас сдают зачеты и ракетные войска стратегического назначения. Уже проверена половина дивизий. Сообщается об отработке ими маршей и операций защиты от диверсантов. Всего задействовано более 15 тыс. военных и около 3 тыс. единиц техники.

В Приморье модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» впервые отстрелялся крылатыми ракетами «Калибр» по морской и наземной целям. В Черном море пара малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек» отработали применение артиллерии против судна условного противника.

Южный рубеж

В ЮВО военные тренировались еще до начала итоговой контрольной проверки. В феврале-марте ежедневно на полигонах было задействовано около 3 тыс. военнослужащих. Учения проводили в Ставропольском крае, Чечне, Дагестане, Северной и Южной Осетии.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Активная проверка предстоит 42-й дивизии из Чечни. Она упражняется на привычных полигонах, но часть бронетехники переброшена на незнакомые площадки в Крыму. Туда же направили «голубые береты» из 76-й десантно-штурмовой дивизии. Замечены на юге России и части 74-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) из Центрального округа. Источники «Известий» в оборонном ведомстве пояснили, что во время масштабных учений военных из ЦВО регулярно выдвигают в другие регионы, так как этот округ рассматривается как резервный. К примеру, 74-я омсбр, а также ее соседка по Юргинскому гарнизону 120-я артиллерийская бригада принимали активное участие в учениях «Восток-2018», «Центр-2019» и даже «Кавказ-2020».

Необычным элементом учений нынешнего года стала масштабная переброска на Черное море сразу десятка боевых единиц с Каспийской флотилии. Но совсем уникальной такая операция не является. В прошлом году пять кораблей и катеров из ее состава уже переводили по внутренним рекам и каналам в Балтийское море и обратно. А годом ранее ракетные «Буяны» флотилии посетили акваторию Азовского моря, возвращаясь из боевого похода к берегам Сирии.

Сейчас в Средиземноморье сосредоточена крупная морская группировка ВМФ России. На базе в Тартусе, помимо подводных лодок Черноморского флота, замечены четыре БДК с Северного и Балтийского флотов. По всей видимости, они также будут задействованы в учениях в регионе.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Проверки проходят по всем родам войск, по всем видам вооруженных сил. Ничего необычного в этом нет, идет нормальная боевая учеба, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Весной, как правило, проходят учения тактического уровня, а в конце лета – начале осени — стратегические маневры. Но при этом не отменяются такие мероприятия, как внезапная проверка. Их устраивают круглый год, иначе бы все слишком хорошо себя чувствовали, зная, когда их поднимут по тревоге.

Крупнейшими ежегодными стратегическими учениями за последние годы были «Восток-2018», в которых задействовали около 300 тыс. человек. Прошлогодние «Кавказ-2020» в ЮВО имели меньший размах, но и в них участвовали около 80 тыс. военных. Там, в частности, прошли проверку аэромобильные подразделения ВДВ нового типа.

Антон Лавров