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28.08.2019
Интерфакс-АВН

Россия обеспокоена планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР - Патрушев

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Расследования причин крушения рейса МН17 в небе над Украиной политизировано, считает он

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Куала-Лумпуре российско-малайзийские консультации по безопасности.

"Обсуждалась ... ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

"Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 Малайзийских авиалиний в небе над Украиной. Российская сторона согласилась с критикой премьер-министра Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения", - сказано в сообщении.

В ходе консультаций рассмотрены перспективы взаимодействия по линии Советов безопасности, в том числе в рамках партнерства Россия-АСЕАН, военное и военно-техническое сотрудничество, совместная деятельность России и Малайзии в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействие организованной преступности и экстремизму.

"Кроме того, темами консультаций стали борьба с международным терроризмом и морским пиратством, вопросы береговой охраны, взаимодействие в обеспечении международной информационной безопасности", - информирует пресс-служба Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что Малайзия является важным и перспективным партнером России в Юго-Восточной Азии.

"Наши страны придерживаются близких или совпадающих позиций по многим актуальным региональным и мировым проблемам. Важным этапом в развитии отношений стала встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом "на полях" мероприятий АСЕАН в Сингапуре в ноябре прошлого года. Ожидаем малайзийского лидера на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4-6 сентября текущего года", - сказал секретарь СБ РФ.

В Куала-Лумпуре Патрушев провел рабочие встречи с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, генеральным директором Совета национальной безопасности Енку Хамза Туан Матом, а также межведомственные консультации с участием представителей ряда министерств и ведомств.

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Сингапуp
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Украина
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
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