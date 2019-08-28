Начальник ЦПК имени Гагарина: на МАКС мы расскажем, что стать космонавтом не страшно

Павел Власов о подготовке программы тренировок российских космонавтов на вертолете и помощи индийским коллегам в отборе астронавтов

Посетители Международного авиационно-космического салона (МАКС) смогут ощутить невесомость во время полета на самолетах Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Из желающих уже собрано три команды, в каждой из которых 14 человек. Об участии в МАКС, подготовке программы тренировок российских космонавтов на вертолете и помощи индийским коллегам в отборе астронавтов в интервью ТАСС рассказал начальник ЦПК Павел Власов.

— Какую программу Центр подготовки космонавтов разработал для посетителей МАКС?

— Авиасалон — это хороший информационный повод, чтобы мы в очередной раз громко рассказали о том, что у нас объявлен набор в отряд космонавтов, донесли максимально широкой аудитории требования и объяснили, что это не так страшно и нереализуемо, как может казаться. В соответствии с концепцией участия ЦПК в Международном авиакосмическом салоне МАКС мы демонстрируем нашу авиационную технику на земле и предоставляем желающим возможность совершить полет на невесомость на Ил-76МДК.

— Сколько заявок на полеты на невесомость удалось собрать к началу салона?

— Периодически эта услуга оказывается нами на месте основного базирования, но предполагается, что на МАКС это вызовет больший интерес. В настоящий момент у нас сформировано три команды, в каждую из которых входит 14 человек. Такое количество участников полета является оптимальным, чтобы каждому из них обеспечить комфорт и безопасность в самолете Ил-76МДК. Работа продолжается, у нас есть традиционные туристические партнеры, которые обычно консолидируют эти заявки и собирают нагрузку. Мы рассчитываем, что, начиная с первого дня работы авиасалона, будем такую возможность предоставлять.

— Во время салона можно будет записаться на такой полет?

— МАКС идет не один день, поэтому если с первого дня начать заниматься этим вопросом, то можно. Единственное, нужно набрать 14 человек. В противном случае одному человеку придется платить полную стоимость полета — это будет не по карману, наверное.

Если вы хотите всерьез об этом говорить и готовиться, то нужно получить справку из поликлиники, в которой будет указано, что у вас нет гипертонической болезни, серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. При наличии такой справки дальше будет производиться только предполетный медицинский осмотр и опрос.

— Какой будет стоимость полета для одного человека из команды?

— Сейчас у нас выводится окончательная стоимость полета в зависимости от авиационного топлива на выставке, которое мы там должны будем покупать. На 14 человек будет стоить в районе 3 млн рублей. Может быть, чуть меньше. Она делится между участниками полета.

— Будут ли во время полетов космонавты выступать в роли инструкторов?

— У нас среди инструкторов, работающих в ЦПК, есть космонавты, в том числе ветераны, но сказать, что специально будем возить космонавтов, — это не совсем корректно. Космонавтам есть чем заняться, но могут и принять участие — не вопрос.

— Какие перегрузки во время полета будут создаваться для тех, кто будет принимать в нем участие?

— Невесомость — это нулевая перегрузка по всем осям. Когда мы ходим по земле, испытываем единичную перегрузку. Когда самолет вводится в горку, в которой невесомость и создается, перегрузка составляет две единицы. Затем образуется нулевая перегрузка, в процессе действия которой самолет в течение 20 секунд из положения "носом вверх" переходит в положение "носом вниз". На выводе из положения "носом вниз" тоже создается положительная перегрузка 2g. Большая часть любознательных граждан нормально переносит десять режимов кратковременной невесомости.

— Будет ли Ту-204-300 представлен во время МАКС?

— К сожалению, не получится представить самолеты Ту-204 во время МАКС, потому что сейчас идут процедуры перед приемкой этих самолетов от изготовителя нам, а потом потребуется время, чтобы зарегистрировать права собственности РФ, право оперативного управления этими самолетами Центром подготовки космонавтов. Это тоже займет время.

— А когда это будет сделано?

— В идеальном варианте к концу сентября мы все это закончим.

— Что будет на статической экспозиции?

— Мы будем летать на одном из наших Ил-76МДК, а другой будет на статической стоянке, внутри фюзеляжа которого организуем мини-экспозицию. На ней будут продемонстрированы скафандры "Орлан", в которых космонавты осуществляют внекорабельную деятельность, фрагменты шлюзового отсека со шлюзом, через который космонавты выплывают в открытый космос. Кроме того, на статической стоянке планируем показывать самолет Л-39, на котором космонавты проходят специальную летную подготовку, и вертолет Eurocopter AS350, программу подготовки на котором мы сейчас согласовываем и в обозримом будущем начнем такие тренировки.

— Это будет подготовка к напланетной деятельности?

— Они будут отрабатывать навыки в пилотировании и отслеживании при вертикальной посадке. Если самолет — это традиционная схема посадки, то вертикальная посадка на вертолете — это другой быстроменяющийся динамический процесс, который требует обрабатывать большой поток информации и вырабатывать управляющее воздействие. Мы считаем, что и такого рода навыки будут полезны космонавтам, когда они перейдут к задаче решения посадки на планеты.

— То есть это не специально модернизированный вертолет для космонавтов?

— Правильно, как и все остальные летательные аппараты, которые у нас есть. Только самолеты для невесомости дооборудованы. Самолеты Л-39 — это практически обычные серийные самолеты. В самолетах Ту-204 только каюты для космонавтов оборудованы. Вертолет тоже с традиционной схемой и сертификатом типа, никаких дополнительных изменений в конструкцию не вносится. В этом нет необходимости.

— Сколько времени потребуется для согласования программы подготовки космонавтов на вертолете?

— Не хочу далеко загадывать вперед, мы сейчас работаем с гражданской авиацией, поскольку вертолет — это гражданское воздушное судно. По регламентам — месяц с момента обращения. Надеюсь, что в сопоставимую с этим цифру впишемся.

— Вы уже обратились в Росавиацию?

— Да, обратились. Уже собрали весь пакет документов, документы отправлены.

— Планируются ли во время МАКС прыжки с парашютом для посетителей или, может, какие-то мастер-классы от космонавтов?

— На МАКС мы точно такое не планируем. У нас сейчас группа космонавтов, проходящих общую космическую подготовку, завершила специальную парашютную подготовку. Во время МАКС этим заниматься не планировали.

— Планируются ли на МАКС переговоры Центра подготовки космонавтов с кем-то из партнеров?

— Скорее всего, да, поскольку авиакосмический салон — это традиционно место встречи людей, которые взаимодействуют или собираются взаимодействовать. Мы будем использовать эту возможность, и все наши партнеры, с кем мы сегодня взаимодействуем (и ОАЭ, и Индийская Республика), изъявили желание. С потенциально перспективными партнерами, с которыми мы рассчитываем устанавливать отношения, мы тоже планируем встречи. Пока называть этих партнеров я не буду.

— 1 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о помощи в отборе, медицинском обследовании и подготовке индийских астронавтов. Когда планируется такой отбор начать и когда индийские астронавты могут приехать в Звездный городок?

— Мы планируем сейчас направить наших сотрудников из медицинского управления в Индию для ознакомления с медицинскими делами кандидатов, которые индийская сторона представит.

У них есть пул специалистов, из которых они планируют отбирать. В конце концов мы допустим 12 кандидатов к приезду в ЦПК и дальше будем медицинский отбор проводить.

То есть 12 человек отберем по документам, а дальше здесь будем проводить стационарное обследование со всеми требованиями, которые мы предъявляем к космонавтам.

В конце концов предполагается, что мы отберем четырх человек, которые будут готовиться к полетам. Точнее, мы, может, и 12 отберем, а индийская сторона из них четырех.

— Когда наши специалисты в Индию отправятся?

— У нас все эти мероприятия должны быть в сентябре-октябре.

— Будут ли какие-то особенности в подготовке астронавтов из Индии?

— Поскольку они готовятся к тому, чтобы отправиться в автономный полет на своем космическом корабле, то полетят они командирами, инженерами, а не участниками космического полета, как арабский астронавт (25 сентября на Международную космическую станцию отправится первый астронавт из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури — прим. ТАСС). Это будет расширенная общекосмическая подготовка, углубленное или стандартное изучение нашего корабля с тем, чтобы они, подготовившись на нашей базе, приступили к подготовке к тому, на чем им предстоит летать.

— Когда завершится ремонт гидролаборатории и начнется подготовка наших космонавтов с ее использованием?

— Мы столкнулись со сложностями при взаимодействии с исполнителем работ, в том числе пришлось и к судебным разбирательствам прибегнуть, чтобы урегулировать эти вопросы. Сейчас все необходимые исследования мы завершаем и понимаем, что нужно за не очень добросовестными исполнителями переделать, чтобы это можно было запустить. В конце октября мы рассчитываем, что начнем эксплуатировать гидролабораторию.

— Получается, вы сейчас своими силами доделываете?

— Мы привлекаем для диагностики состояния экспертные организации, конструкторский ресурс предприятий госкорпорации "Роскосмос", чтобы они посмотрели, сказали, что исполнено не так, что переделать. Путь понятен. Ничего в этом суперсложного нет.

— Когда гидролаборатория будет сдана в эксплуатацию, возможно ли ее коммерческое использование? Смогут ли обычные люди погрузиться в нее?

— В принципе, это не исключено. Такие работы, насколько мне известно, раньше проводились. Разрабатываются специальные программы, мы представляем возможность любопытствующим или любознательным посетителям ознакомиться с центрифугой, гидролабораторией. В программу могут быть включены и иные наши ресурсы: практические занятия со скафандрами и так далее. Что касается гидролаборатории, думаю, такая возможность будет, безусловно, не в ущерб подготовке космонавтов и их плановым занятиям.

— В середине июня вы посетили с рабочей поездкой Грозный, и сообщалось, что космонавты будут проходить подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне. Почему была выбрана Чечня?

— По приглашению мы посетили Чеченскую Республику и там посмотрели Российский университет спецназа, у которого интересная своеобразная инфраструктура, заточенная под задачи спецназа, но, например, специальная парашютная подготовка тоже может там проводиться. Поскольку мы являемся получателями государственных субсидий на выполнение госзадания по подготовке космонавтов, место проведения и условия проведения разыгрываем на конкурсе. Мы не можем сказать сегодня, что поедем в Чеченскую Республику или еще куда-то. Мы просто смотрим места, где возможно проведение таких работ.

Например, организация в Мензелинске, где мы проводили парашютную подготовку, предложила лучшие условия на конкурсе, выиграла его, поэтому мы поехали туда и там эту работу проводим. Если таких организаций будет много, наверное, это положительно скажется на цене мероприятия.

— Получается, что в таких конкурсах любой регион России может предложить свою площадку при наличии соответствующей базы и если они его выиграют, то космонавты поедут туда?

— Да. Зимой выживание в лесистой местности мы у себя проводим, а вот какие-то другие условия будут разыгрываться через аукцион. В принципе, это может быть любой регион. Но если нам замечательные условия предложат в Петропавловске-Камчатском — туда же еще надо добраться. Надо понимать, что это уже неконкурентоспособный участник конкурса будет. В этом смысле рынок работает. Мы лишь убеждаемся в том, что у каждого из этих участников есть то, что нам требуется.

Беседовала Екатерина Москвич